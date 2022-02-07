В Татарстане на этой неделе установится слабо морозная погода со снегом и метелями

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в ближайшие дни ожидается слабо морозная погода. Синоптики прогнозируют снег, метели и туманы. В выходные в республике может потеплеть до 0 градусов.



Во вторник, 8 февраля, ночью местами в Татарстане продолжит идти небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах республике возможен туман, на дорогах гололедица. Ночью похолодает до -10... -15 градусов, а при прояснениях температуры опустятся до -20°С. Днем прогнозируется -4... -9 градусов.

В среду, 9 февраля, в Татарстане установится облачная погода с прояснениями. Ночью в западных районах республики ожидается небольшой снег. Днем осадки выпадут на преобладающей территории, местами возможна метель. Ночные температуры опустятся до -5... -10 градусов, а при прояснениях — до -15°С. Днем потеплеет до -1... -6 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

В четверг и пятницу, 10—11 февраля, в Татарстане ожидается пасмурная погода со снегом, местами с метелями, возможно образование снежных заносов на дорогах. Ночью температуры опустятся до -5... -10 градусов. Днем 10 февраля прогнозируется от -3 до -8 градусов, а уже 11 февраля потеплеет до -1... -6°С.

Фото: Анна Сейтумерова

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу, 12 февраля, в Татарстане по-прежнему будет наблюдаться слабо морозная погода со снегом. Ночью ожидается от 3 до 8 градусов мороза, а днем потеплеет до 0 градусов.

Напомним, прошлая неделя в Татарстане выдалась снежной. В сугробах застревали машины скорой помощи и пожарные, а казанцы сами выходили на очистку дворов от снега. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина