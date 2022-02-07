Итоги дня: золото Валиевой и серебро Садреева, жители Челнов остались без отопления, похоронная реформа
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 7 февраля.
- Настоящей звездой очередного дня Олимпиады в Пекине стала 15-летняя уроженка Казани Камила Валиева — она стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота в программе Олимпийских игр и завоевала свое первое в карьере олимпийское золото. Она вырвалась вперед с отрывом в 30 баллов, получив за свое выступление 178,92 балла. С триумфом Валиеву поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов, назвав девушку «юной королевой льда», и пожелал ей идти только вперед. Благодаря Валиевой, Марку Кондратюку, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, Виктории Синициной и Никите Кацалапову сборная России по фигурному катанию стала первой в командном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Отличился на Олимпиаде в Пекине и еще один татарстанец — Данил Садреев, который вместе с Евгением Климовым, Ирмой Махиней и Ириной Аввакумовой принес России «серебро» в прыжках на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях. К слову, нашей стране впервые с 1968 года удалось получить медаль в этой дисциплине. Золото — у Словении, бронза — у Канады.
- В Казани простились с Константином Курановым, ведущим «Прогноза погоды» на телеканале «Эфир» и преподавателем на факультете журналистики КФУ. Проститься с ним пришли многие известные в медиасфере Татарстана люди. «Он был потрясающим, на нашем факультете он был душой. Все наши дни журналиста, все наши праздники — он всегда был впереди со знаменем в руках. Он излучал тепло, он излучал доброту», — рассказал на церемонии прощания на Арском кладбище генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов. Подробности — в материале «Реального времени».
- Сегодня стало известно о смерти Дмитрия Тесленко — начальника финансово-экономического управления АО «ТАИФ». Он погиб в минувшее воскресенье на высоте 6 100 метров над уровнем моря во время восхождения на вершину Аконкагуа (Аргентина) в районе Пьедрас-Бланкас. Согласно сообщению полицейских источников, во время экспедиции альпинист потерял сознание и скончался.
- В Набережных Челнах из-за трещины на теплопроводе D-700 мм на пересечении проспектов Автозаводского и Мира без отопления остались 24 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 11 446 человек, из них 5,4 тысячи — дети. Устранить аварию обещают лишь к полуночи. Ход аварийно-восстановительных работ взяла на контроль прокуратура автограда, которая проследит за соблюдением регламентных сроков работ и в случае выявления нарушений примет меры реагирования.
- Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Они впервые за два года пройдут очно. Встреча стартовала в 18.30 по мск. Макрон уже отметил важность того, чтобы в вопросе безопасности все повели себя ответственно. После встречи лидеры стран проведут совместную пресс-конференцию.
- Условным сроком в 2,5 года закончилось сегодня резонансное дело бизнесмена Роберта Ташкалова, которого обвиняли в хищениях 437 миллионов рублей — Вахитовский суд Казани оправдал его по большинству эпизодов дела, признав виновным лишь в двух аферах в крупном размере с ущербом до 1 миллиона рублей. В частности, суд признал недоказанными инкриминируемые мужчине хищения средств АО «Татнефтехиминвест-холдинг» и Рафината Яруллина и признал за Ташкаловым право на реабилитацию.
- В Татарстане продолжатся снежные дни — по прогнозу синоптиков, на этой неделе в республике ожидаются снег и метели. Сильных холодов не будет — днем температуры воздуха не опустятся ниже 9 градусов мороза, а к субботе и вовсе потеплеет до 0°С. Однако ночью при прояснениях может похолодать до -20 градусов, предупредили в Гидрометцентре РТ.
- Мэр Казани сугробы в городе прокомментировал строчкой из известной песни — «Такого снегопада давно не помнят здешние места». Напряженная обстановка, по его словам, сложилась не только из-за объема выпавшего снега, на этот факт наложился еще и дефицит работников-дорожников, водителей и механизаторов. Часть из них, например, «забрали» трудиться на федеральной трассе М-12. В распоряжении Казани осталось лишь 40% кадрового водительского состава, многие к тому же ушли на больничный из-за новой волны коронавируса.
- В России подсчитали объем потенциальных налогов, который можно собрать с отечественного криптовалютного рынка. Даже при упрощенной системе налогообложения он может составить до триллиона рублей в год. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- На «деловом понедельнике» в мэрии Казани стало известно, что городское исполнение бюджета по доходам в 2021-м составило 37,9 млрд рублей, что на 9,7 млрд рублей выше утвержденного плана на начало прошлого года. В том числе по налоговым и неналоговым доходам — выше на 4,2 млрд рублей, по межбюджетным трансфертам — на 5,5 млрд рублей. По словам начальника Финансового управления исполкома Казани Ирека Мухаметшина, бюджет-2021 формировался в «условиях высокой неопределенности экономической ситуации». Подробнее о том, что власти обсуждали на «деловом понедельнике», — в материале «Реального времени».
- В весеннюю сессию в Госдуму планируется внести проект нового закона о похоронном деле в России. Документ должен решить вопрос с черными ритуальными агентами и навязыванием услуг ими, установит расценки на важнейший перечень ритуальных услуг. Властям поручат вести реестры кладбищ и захоронений, реестры недобросовестных предпринимателей в этой сфере и тех, кто допущен к деятельности. Кроме того, по замыслу депутатов, у россиян должна появиться возможность оформлять похороны через «Госуслуги».
- Власти Набережных Челнов в ответ на жалобы горожан, которых напрягают большие суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги, заявили, что значительных увеличений в начислениях не произошло. Первый замруководителя исполкома автограда Илья Зуев обратил внимание, что температуры в январе 2022 года были сопоставимы с теми, что наблюдались в аналогичном месяце прошлого года, и посоветовал обращаться в управляющие компании.
- Имущество обанкроченного АО «Заинский завод металлоконструкций» выставили на торги. С молотка должны уйти сразу восемь лотов на общую сумму свыше 93 миллионов рублей. Среди них акции КАМАЗа, здания и сооружения, транспорт, пост охраны, станки, наружный водопровод, холодильники, электропечи для отжига, сушильный шкаф, гайки, болты и т.д. Часть недвижимости находится в залоге у ПАО «Промсвязьбанк». Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Набережных Челнах в 2021 году на 56% увеличилось количество обращений о перемене имени, фамилии и отчества — зарегистрировали 444 таких заявления, 349 из которых подали женщины. Жители города меняли свои имена на те, что носят их любимые персонажи аниме и компьютерных игр: Феникс, Парасаттарка и Кадзуто. Кроме того, некоторые челнинцы решили жить с новой фамилией и предпочтение отдали таким вариантам, как Могучий, Стратис, Францман, Эпфарт, Квант, Стерн.
- Жителей Казани попросили посещать поликлиники в послеобеденное время, потому что пиковые нагрузки городские поликлиники испытывают с 7.30 до 11.00. «Жители, приходящие во время обеда или во вторую половину дня, получают помощь гораздо быстрее», — обратил внимание замглавы Минздрава РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
- В Казани вновь прошла волна эвакуаций школ из-за сообщений о минировании, которые оказались ложными. На время проверки правоохранительные органы эвакуировали школы №129, 127, 69, 6, 68, 136, 10, 40, 21, 52, 24, 42, 18, а также 55 и 86.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал петицию с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова, ранее размещенную на сайте сhange.org. По его словам, на платформе голосование обезличено и может накручиваться ботами. Поэтому в Кремле подобные вещи не воспринимаются всерьез.
- Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Дмитрий Анисимов покинул пост. Должность он занимал с мая 2018 года. И.о. руководителя комитета стал Василий Лысачкин.
- По новому постановлению правительства РФ, подросткам от 14 лет можно самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. Они получат возможность заходить в электронный дневник, смотреть оценки, узнавать домашнее задание, получать информацию о поступлении в учебное заведение, оформлять заявку, чтобы подработать во время каникул.
- Летом 2022 года казанские рестораторы вновь смогут бесплатно разместить на территории своих заведений летние кафе и веранды. С просьбой о продлении такой льготы члены Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана обратились к городским властям в январе 2022 года. По их мнению, это поможет сэкономить каждому заведению от 50 тысяч до 4 миллионов рублей.
Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураСпортФигурное катание Татарстан
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