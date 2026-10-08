«Беглый» фигурант «дела Шевыревых» вернулся в Россию

Речь об уроженце Таджикистана Наврузе Хамидове, сейчас у него — самая мягкая мера пресечения среди семерых обвиняемых

Фото: Артем Дергунов

Как стало известно «Реальному времени», в Россию добровольно вернулся заочно арестованный по «делу Шевыревых» уроженец Таджикистана Навруз Хамидов. Именно он, по версии Следкома, в октябре 2025-го вывез на машине за границу Рафиса Султанова — непосредственного исполнителя покушения на жизнь Ирины Шевыревой. После явки к следователю этому фигуранту избрали подписку о невыезде, тогда как его двоюродный брат Бурихон содержится в СИЗО.

На этой неделе Верховный суд Татарстана продлил сроки ареста для Бурихона Хамидова и Рафиса Султанова — экс-спасателя МЧС, сознавшегося в двух покушениях на жизнь и здоровье Шевыревой. Сегодня было удовлетворено ходатайство СК по Андрею Черкасину, главе службы безопасности компании «Волга-Автодор».

В ходатайстве руководителя следственной группы Салавата Мифтахутдинова прозвучала информация, что после возврата дела на дополнительное расследование всем семерым фигурантам предъявлено новое обвинение, и в данный момент они завершают ознакомление с 42 томами уголовного дела. Черкасин эту процедуру уже завершил.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам следователя, трое из обвиняемых находятся в СИЗО, двое под домашним арестом, один под подпиской и один — под запретом определенных действий. Последним, напомним, является татарстанский ВИП-дорожник Станислав Шевырев, который числится на должности замдиректора ООО «Волга-Автодор», но при этом ранее курировал строительство, реконструкцию и капремонт объектов по госзаказам, к которым вышеназванная фирма никакого отношения не имела.

Черкасин на заседании просил о домашнем аресте:

«Я запугивать никого не собираюсь, от следствия скрываться тоже не собираюсь».

Его адвокат Руслан Губаев убеждал суд, что одна тяжесть обвинения — не основание для сохранения ранее избранной меры пресечения, особенно на стадии, когда предварительное следствие завершено, все свидетели допрошены. «Черкасин не представляет никакой опасности для общества», — настаивал защитник.

Представитель прокуратуры Татарстана Рамис Закиров позицию следствия о сохранении ареста поддержал.

Судья ВС Татарстана Руслан Фасхутдинов оставил главного безопасника «Волга-Автодора» в СИЗО до 28 октября — с учетом установленного срока дополнительного следствия.

Станислав Шевырев. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, в окончательном обвинении по делу фигурируют два эпизода нападений на супругу Ивана Шевырева, сына татарстанского ВИП-дорожника:

Первый эпизод квалифицирован как покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в составе группы (ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 111 УК РФ): по версии следствия, 7 ноября 2024-го на Шевыреву наехал Рафис Султанов на электросамокате. Местом преступления стала территория близ детского сада на улице Баруди, причем, цель самокатчику поставили четкую — имитировать случайное ДТП, но с тяжкими последствиями для здоровья женщины. Наезду предшествовала слежка за будущей жертвой. При том наезде Шевырева фактически не пострадала, однако, по версии силовиков, за эту попытку сотрудник службы безопасности ООО «Волга-Автодор» Булат Галлямов получил 10 млн рублей, из которых 2 млн рублей передал непосредственному исполнителю — самокатчику Султанову, а где-то по 100 тысяч соучастникам слежки, в частности Глебу Федюшкову.

Машинист техники ООО «Мосты и дороги» Федюшков был задержан последним из фигурантов этого дела — в июне 2026-го. При этом еще до избрания меры пресечения его взяли под госзащиту. Такие же меры на старте следствия были приняты в отношении Галлямова.

Второй эпизод нападения 14 октября 2025-го произошел у гимназии №94 Казани — камеры соседних домов зафиксировали, как мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом, нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Видео прибытия на тот момент неизвестного к месту будущего преступления на электровелосипеде и отход этого «велокиллера» также является доказательством дела, которое практически сразу попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину.

Согласно обвинению, нападавшим вновь выступил Рафис Султанов, бывший сотрудник МЧС, которому, по его же словам, обещали заплатить не меньше 40 млн рублей за ликвидацию Шевыревой. По факту дали 900 тысяч рублей, чтобы покинул страну. Напомним, задерживали Султанова на территории Таджикистана, причем спецслужбы двух государств поставили рекорд экстрадиции, поскольку уже через несколько дней «велокиллер» оказался в СИЗО Казани. В ходе следствия он признал оба эпизода преступлений, а сегодня не возражал и против дальнейшего продления срока ареста.

Глеб Федюшков (в центре). Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ранее по делу привлекался и супруг потерпевшей Иван Шевырев, однако его преследование силовики прекратили, установив непричастность к преступлениям.

Из семерки фигурантов вину признают Рафис Султанов, попавшие под госзащиту Булат Галлямов и Глеб Федюшков и Навруз Хамидов. Его брат Бурихон Хамидов с обвинением согласен частично, а Станислав Шевырев его полностью отрицает. Андрей Черкасин ранее частично признавал вину, но после предъявления окончательного обвинения от дачи показаний отказался.