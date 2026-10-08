В семи городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
На всей остальной территории республики действует режим беспилотной опасности
В семи городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Жителей Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Елабуги, Заинска и Лениногорска просят пройти в места укрытия. Им необходимо принять меры безопасности.
На всей остальной территории республики с 05.02 мск действует режим беспилотной опасности.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов.
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