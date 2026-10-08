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В семи городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА

06:08, 08.10.2026

На всей остальной территории республики действует режим беспилотной опасности

В семи городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

В семи городах Закамья Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Жителей Нижнекамска, Набережных Челнов, Альметьевска, Бугульмы, Елабуги, Заинска и Лениногорска просят пройти в места укрытия. Им необходимо принять меры безопасности.

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На всей остальной территории республики с 05.02 мск действует режим беспилотной опасности.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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