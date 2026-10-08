Великобритания расширила санкции против России

Под санкции попали 26 физических и юридических лиц

Великобритания ввела антироссийские санкции против 26 физических и юридических лиц. Обновленный черный список опубликован на сайте МИД Соединенного Королевства.

Под ограничения попали банк «Столичный кредит», «Зарубежнефть», «ИНК-Капитал», «Прайм Топ», «Планета», «Фобос машинс», «Трэк», «Сантек 2», «Энэл», «Сидас», «Комплексные поставки», «Альбион», «Торговый дом «Векпром» и «Инновационный центр металлообработки» вместе с владельцем Егором Исаевым.

В список также включили китайские Yangzhou Developing, Goodway Machine и Shandong Xinyilu International Trade, тайскую Inter Shipping and Transport, канадскую Xeltox Enterprises, турецкую Redwing Metal, киргизские Tsunami Payments, Tokenspot и Processing KG, их директора Улана Букабаева и нидерландского бизнесмена Александера Яна Хендрика Таттерсалла. Кроме того, под санкции попали 12 торговых судов.

Счета компаний из списка при обнаружении в британских банках будут заморожены, а физическим лицам запретят въезд в страну.

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС одобрили 22-й пакет антироссийских санкций. В него входят 1 646 физических и юридических лиц.

Алсу Сабирзанова