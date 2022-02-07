В Челнах без тепла остались почти 11,5 тысячи человек — аварию собираются устранить только к полуночи

Фото: МЧС

В Набережных Челнах из-за трещины на теплопроводе D-700 мм без отопления остались 24 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 11 446 человек, из них 5 400 — дети. Тепла в них не будет до полуночи, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Авария на теплосетях произошла на пересечении проспектов Автозаводского и Мира, вблизи ТЦ «Октябрьское». Тепла нет уже почти три часа, с 12.00.

Фото: МЧС

Фото: МЧС

Без тепла сейчас остаются не только жилые многоэтажки, но и две школы, один детский сад, три поликлиники и пять административных зданий. На данный момент уже проводятся восстановительные работы.



Фото: МЧС

UPD: прокуратура Челнов взяла на контроль ход аварийно-восстановительных работ. Надзорное ведомство проконтролирует соблюдение регламентных сроков устранения аварии и в случае выявления нарушений примет меры реагирования, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Отметим, что в Челнах днем сегодня прогнозируется от -6 до -9 градусов. По прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью похолодает до -10... -15 градусов, а при прояснениях температуры опустятся до -20°С.



Татьяна Демина