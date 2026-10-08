На изготовление госнаград Татарстана выделили почти 20 млн рублей

Среди позиций — медаль «За доблестный труд», медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», нагрудный знак «Заслуженный работник»

Фото: Динар Фатыхов

Управление делами раиса Татарстана объявило электронный аукцион на изготовление и поставку государственных наград. Начальная цена контракта составляет 19 645 900 рублей, следует из информации о закупке.

Заявки принимаются с 8 по 16 октября 2026 года, процедура подачи предложений о цене назначена на 16 октября, подведение итогов — на 19 октября. Закупка проводится на площадке АГЗ Татарстана за счет бюджета республики, срок исполнения контракта — до 31 декабря 2026 года.

Среди позиций — медаль «За доблестный труд» (100 штук по 22 тыс. рублей), медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (300 штук по 28,3 тыс. рублей), нагрудный знак «Заслуженный работник» (300 штук по 24,6 тыс. рублей), а также медали к 100-летию ТАССР, знаки «Народный писатель», «Народный поэт», «Народный учитель», «Народный художник» и «Народный артист».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Размер обеспечения заявки — 196 459 рублей. Поставщик должен состоять на специальном учете в Федеральной пробирной палате как лицо, работающее с драгоценными металлами.

Ранее сообщалось, что в канун Дня Республики Татарстан в казанском Кремле вручили госнаграды. Всего орденами, медалями, почетными званиями и благодарностями были отмечены 53 человека.

Алсу Сабирзанова