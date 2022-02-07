Власти Челнов ответили жителям на жалобы на высокие коммунальные платежи

Власти Набережных Челнов отреагировали на жалобы местных жителей, которых напрягают большие суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги. Они заверили, что значительных увеличений в начислениях не произошло.

Первый заместитель руководителя исполкома Челнов Илья Зуев обрати внимание, что температуры в январе 2022 года были сопоставимы с теми, что наблюдались в аналогичном месяце прошлого года. То есть на плате за отопление морозы не отразились.

Зуев посоветовал челнинцам обращаться в первую очередь в их управляющие компании. Большие суммы в платежках могут быть связаны с долгами.

Как показало одно из исследований, в Набережных Челнах средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг в 2021 году составил 4 772 рубля. По этому показателю автоград обгоняет Москву (3 475 рублей) и Санкт-Петербург (2 806 рублей).