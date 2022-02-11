МОК подал апелляцию на решение об отмене отстранения Валиевой на Олимпиаде

Фото: Олимпийский комитет России

Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от соревнований российской фигуристки Камилы Валиевой. Решение рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).



Допинг-проба российской фигуристки Валиевой, взятая 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин. 9 февраля временное отстранение Валиевой было снято, ей разрешили продолжить выступление на Олимпиаде.

О результате российских фигуристов в командном турнире станет известно после решения по существу дела. Выездная панель CAS должна принять решение о допуске спортсменки до соревнований до 15 февраля, когда стартуют олимпийские соревнования в женском одиночном катании, сообщает ТАСС.

Всемирное антидопинговое агентство отказалось комментировать ситуацию с положительным тестом российской фигуристки Камилы Валиевой, заявили в пресс-службе WADA.

Фото: Олимпийский комитет России

Сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемонию награждения до сих пор не провели: появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещенного вещества в микродозе.

Вчера стало известно, что Камилу Валиеву не отстранили от соревнований в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине и что она вышла на тренировку перед личными соревнованиями.

Вчера СМИ сообщали, что с Валиевой снято отстранение, Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине.

Маргарита Головатенко