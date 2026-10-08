Темпы роботизации в России отстают от нужных почти в четыре раза
Отечественный парк промроботов вырос всего на 10,9%, тогда как нужен рост на 38,9%
Россия ставит перед собой цель по повышению плотности промышленной роботизации: к 2030 году на 10 тыс. работников должно приходиться 145 роботов. Мировой рынок сегодня бьет рекорды. Но в России темп роста замедлился. Одна из главных проблем отрасли — около 80% пилотных проектов не тиражируются, заявили эксперты на форуме «Цифровые дни Иннополиса». Подробнее — в материале «Реального времени».
Темп роста роботизации упал до 10,9%
К 2030 году России предстоит войти в топ-25 государств по плотности промышленной роботизации — такую задачу поставил президент страны Владимир Путин. Для этого нужно, чтобы через четыре года на предприятиях были интегрированы порядка 80 тыс. промроботов. Эту цифру назвал замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Юрий Кузнецов.
Мировой рынок сегодня бьет рекорды. В 2025 году в мире установили 603 тыс. промышленных роботов — это на 11% больше, чем годом ранее, сообщил директор головного Центра развития промышленной робототехники Николай Смирнов. В целом мировой парк впервые превысил 5 млн единиц.
Однако в России, напротив, рост замедлился. Если в 2024-м парк вырос на 53,5%, то в 2025-м — лишь на 10,9%. Цель нацпроекта — 145 роботов на 10 тыс. работников. Чтобы она была достигнута, годовой рост должен быть почти в четыре раза быстрее: +38,9%, следовало из продемонстрированного Смирновым исследования.
Главный резерв — металлургия, химия, ремонт и монтаж машин. На них приходится менее 4% парка роботов.
Центры развития промышленной робототехники откроют досрочно
По данным Кузнецова, пока лидером по плотности роботизации является Северо-Западный федеральный округ. Приволжье занимает второе место. Университет Иннополис в этом процессе «играет ключевую роль», подчеркнул Кузнецов. На его базе открыт головной Центр развития промышленной робототехники. Всего в России действуют семь центров-спутников, но скоро их число вырастет.
— Наша цель — открыть 30 центров к 2030 году. Но на самом деле они откроются уже в следующем году. Завершился отбор на 13 центров, скоро ждем подведения итогов. В следующем году финальные 10 центров будут открыты, — заявил спикер.
В прошлом году Федеральный центр компетенций провел 120 аудитов предприятий обрабатывающей промышленности — специалисты давали вердикт о том, целесообразно ли подключать роботов. На Татарстан пришлось всего четыре аудита — при этом республика все равно вошла в топ-10 субъектов по количеству проверок, заняв последнюю строчку.
80% пилотных роботов не выходят в тираж
По уровню роботизации Татарстан входит в топ-5 регионов России. В прошлом году в республике насчитывалось порядка 1,4 тыс. промышленных роботов. Средний уровень роботизации — 50, в среднем по России он равен 29, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.
— Но есть куда стремиться. На территории Татарстана только 300 предприятий сейчас используют роботов. Лидеры — КАМАЗ, «Соллерс» и другие, — сообщил он.
Однако есть проблемы, которые стоят сегодня перед предприятиями по всей стране. Главная из них — около 80% пилотных проектов в роботизации не тиражируются, считает председатель правления Делового объединения кластеров России Сергей Майоров.
— Надо признать, что это честная цифра. Прятаться от нее не стоит. Пилот, как правило, запускает одна команда на одном участке. Она доказывает, что технология действительно работает. Дальше начинается самое трудное: за пилотом нет спроса, нет заказчика, готового купить решение на потоке, нет денег, нет кадров и инфраструктуры, — констатировал он.
Тормозят роботизацию сами предприятия
По мнению заместителя генерального директора «Корпорации робототехники» Евгения Дудорова, один из барьеров на пути массового внедрения робототехники — это непонимание ценности процесса предприятиями.
— Они не совсем понимают, в чем смысл роботизации. <...> Мы показываем, что собой представляет робот, [объясняем,] что его не нужно бояться. И самое главное, пытаемся сделать так, чтобы через призму люди могли найти в технологическом процессе проблемы, которые можно при помощи роботов решить. Стараемся [продемонстрировать,] как это отразится в конечном итоге на производительности труда, — поделился он.
Аналогичное мнение высказала в разговоре с «Реальным временем» руководитель отдела образовательной и просветительской деятельности Центра развития промышленной робототехники Ольга Бериева.
— Когда мы заходим на предприятие с предложениями, то видим определенные опасения. И если руководитель еще понимает, что необходима роботизация, то сотрудники очень сдержанно реагируют, потому что они думают: «А вдруг этот робот будет выполнять мою работу, а меня уволят?» Хотя на самом деле роботизация призвана не лишать людей работы, а заменять рутинный труд. К тому же очень востребованы роботы на производствах, связанных с рисками для жизни. Это места, куда их необходимо внедрять, — считает она.
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