Темпы роботизации в России отстают от нужных почти в четыре раза

Отечественный парк промроботов вырос всего на 10,9%, тогда как нужен рост на 38,9%

Фото: Сергей Козлов

Россия ставит перед собой цель по повышению плотности промышленной роботизации: к 2030 году на 10 тыс. работников должно приходиться 145 роботов. Мировой рынок сегодня бьет рекорды. Но в России темп роста замедлился. Одна из главных проблем отрасли — около 80% пилотных проектов не тиражируются, заявили эксперты на форуме «Цифровые дни Иннополиса». Подробнее — в материале «Реального времени».

Темп роста роботизации упал до 10,9%

К 2030 году России предстоит войти в топ-25 государств по плотности промышленной роботизации — такую задачу поставил президент страны Владимир Путин. Для этого нужно, чтобы через четыре года на предприятиях были интегрированы порядка 80 тыс. промроботов. Эту цифру назвал замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Юрий Кузнецов.

Мировой рынок сегодня бьет рекорды. В 2025 году в мире установили 603 тыс. промышленных роботов — это на 11% больше, чем годом ранее, сообщил директор головного Центра развития промышленной робототехники Николай Смирнов. В целом мировой парк впервые превысил 5 млн единиц.

Однако в России, напротив, рост замедлился. Если в 2024-м парк вырос на 53,5%, то в 2025-м — лишь на 10,9%. Цель нацпроекта — 145 роботов на 10 тыс. работников. Чтобы она была достигнута, годовой рост должен быть почти в четыре раза быстрее: +38,9%, следовало из продемонстрированного Смирновым исследования.

скриншот трансляции

Главный резерв — металлургия, химия, ремонт и монтаж машин. На них приходится менее 4% парка роботов.



Центры развития промышленной робототехники откроют досрочно

По данным Кузнецова, пока лидером по плотности роботизации является Северо-Западный федеральный округ. Приволжье занимает второе место. Университет Иннополис в этом процессе «играет ключевую роль», подчеркнул Кузнецов. На его базе открыт головной Центр развития промышленной робототехники. Всего в России действуют семь центров-спутников, но скоро их число вырастет.

— Наша цель — открыть 30 центров к 2030 году. Но на самом деле они откроются уже в следующем году. Завершился отбор на 13 центров, скоро ждем подведения итогов. В следующем году финальные 10 центров будут открыты, — заявил спикер.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В прошлом году Федеральный центр компетенций провел 120 аудитов предприятий обрабатывающей промышленности — специалисты давали вердикт о том, целесообразно ли подключать роботов. На Татарстан пришлось всего четыре аудита — при этом республика все равно вошла в топ-10 субъектов по количеству проверок, заняв последнюю строчку.



80% пилотных роботов не выходят в тираж

По уровню роботизации Татарстан входит в топ-5 регионов России. В прошлом году в республике насчитывалось порядка 1,4 тыс. промышленных роботов. Средний уровень роботизации — 50, в среднем по России он равен 29, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

— Но есть куда стремиться. На территории Татарстана только 300 предприятий сейчас используют роботов. Лидеры — КАМАЗ, «Соллерс» и другие, — сообщил он.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Однако есть проблемы, которые стоят сегодня перед предприятиями по всей стране. Главная из них — около 80% пилотных проектов в роботизации не тиражируются, считает председатель правления Делового объединения кластеров России Сергей Майоров.

— Надо признать, что это честная цифра. Прятаться от нее не стоит. Пилот, как правило, запускает одна команда на одном участке. Она доказывает, что технология действительно работает. Дальше начинается самое трудное: за пилотом нет спроса, нет заказчика, готового купить решение на потоке, нет денег, нет кадров и инфраструктуры, — констатировал он.



Тормозят роботизацию сами предприятия

По мнению заместителя генерального директора «Корпорации робототехники» Евгения Дудорова, один из барьеров на пути массового внедрения робототехники — это непонимание ценности процесса предприятиями.

— Они не совсем понимают, в чем смысл роботизации. <...> Мы показываем, что собой представляет робот, [объясняем,] что его не нужно бояться. И самое главное, пытаемся сделать так, чтобы через призму люди могли найти в технологическом процессе проблемы, которые можно при помощи роботов решить. Стараемся [продемонстрировать,] как это отразится в конечном итоге на производительности труда, — поделился он.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Аналогичное мнение высказала в разговоре с «Реальным временем» руководитель отдела образовательной и просветительской деятельности Центра развития промышленной робототехники Ольга Бериева.

— Когда мы заходим на предприятие с предложениями, то видим определенные опасения. И если руководитель еще понимает, что необходима роботизация, то сотрудники очень сдержанно реагируют, потому что они думают: «А вдруг этот робот будет выполнять мою работу, а меня уволят?» Хотя на самом деле роботизация призвана не лишать людей работы, а заменять рутинный труд. К тому же очень востребованы роботы на производствах, связанных с рисками для жизни. Это места, куда их необходимо внедрять, — считает она.



1 / 25 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов