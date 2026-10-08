Нобелевскую премию по литературе присудили Энн Карсон из Канады

Она получила премию «за смелое и новаторское творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы»

Нобелевскую премию по литературе присудили Энн Карсон из Канады «за смелое и новаторское творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы».

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе 2025 года стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи «за его убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса подтверждает силу искусства». В своих соцсетях Нобелевский комитет назвал также лауреата 2025 года «великим эпическим писателем центральноевропейской традиции, простирающейся от Кафки до Томаса Бернхарда и отличающейся абсурдизмом и гротескным преувеличением».

Денис Петров