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Россия заняла второе место в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде — серебро взял и татарстанец Садреев

16:34, 07.02.2022
Россия заняла второе место в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде — серебро взял и татарстанец Садреев
Фото: ОКР

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина в миксте завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине. Среди спортсменов, принесших ОКР второе место, был и спортсмен из Татарстана Данил Садреев.

России впервые с 1968 года удалось выиграть медаль Олимпиады в прыжках на лыжах с трамплина.

С составе сборной России также выступили Евгений Климов, Ирма Махиня и Ирина Аввакумова.

Первыми в прыжках на лыжах с трамплина в миксте стали спортсмены из Словении. Бронза у канадцев.

Напомним, помимо Садреева Татарстан представляют еще семь спортсменов. Это Христина Мацокина, Милена Быкова, Владислав Хадарин, Виктор Вайлд, Евгения Тарасова и хоккеисты Тимур Билялов и Дмитрий Воронков.

Спорт Татарстан

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