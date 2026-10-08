Microsoft запретили оформлять визы и ВНЖ для иностранных сотрудников

В прошлом году компания уволила 6 тыс. американских сотрудников, но при этом получила 6,3 тыс. рабочих виз и почти 3 тыс. грин-карт

Фото: Арсений Фавстрицкий

США исключили Microsoft из программы выдачи виз и ВНЖ иностранным сотрудникам за злоупотребления. Об этом в эфире Fox News сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс.

— В Соединенных Штатах нет другой такой компании, которая злоупотребляла бы этой системой больше, чем Microsoft. Мы решили приостановить действие программы для Microsoft, — сказал он.

По словам Вэнса, в прошлом году компания уволила 6 тыс. американских сотрудников, но при этом получила 6,3 тыс. рабочих виз и почти 3 тыс. грин-карт. Теперь Microsoft не сможет подавать заявления на эти документы.

Ранее сообщалось, что в РСТ допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в 2027 году. Причиной стал возможный пересмотр визовой политики ЕС.

Алсу Сабирзанова