Умер экс-гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Носов

На 44-м году жизни умер бывший глава ОЭЗ «Иннополис», генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов. Об этом сообщают источники «Реального времени». По их данным, у Носова произошел инсульт.

Информацию о смерти официально подтвердили в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики:

— С прискорбием сообщаем о скоропостижном уходе из жизни генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игоря Николаевича Носова. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким. Это трагическая и невосполнимая утрата. Игорь Николаевич был сильным управленцем, опыт которого был востребован на различных должностях и ответственных направлениях, ярким, талантливым человеком, надежным товарищем. Он внес существенный вклад в развитие российских регионов — и прежде всего Дальнего Востока и Арктики.

Фото: minvr.gov.ru

Игорь Носов родился 20 апреля 1978 года в Казани. Окончил Кембриджский университет в Великобритании по программе «менеджмент», Юридический институт МВД РФ в Москве по специальности «юриспруденция», защитил степень MBA в Университете штата Колорадо в США. Начинал работу в российском представительстве компании Philip Morris International.

С 2007 по 2008 год Носов был заместителем руководителя ОЭЗ «Алабуга», после чего возглавил эту особую экономическую зону. В 2010-м на некоторое время стал замгендиректора ОАО «ОЭЗ» в Москве, в том же году вернулся в Татарстан, где его назначили заместителем министра промышленности и торговли.

В 2012 году Носов занял пост замруководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы и уже через год — гендиректора ОЭЗ «Иннополис». Ее он возглавлял до июля 2018 года, после чего уехал в Нижегородскую область — заместителем губернатора и зампредседателя правительства Нижегородской области. Через три года уроженец Казани возглавил Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики. В декабре 2021-го он вошел в Попечительский совет Владивостокской международной биеннале.

Фото: Instagram Игоря Носова

Известно, что в апреле 2020-го он заболел коронавирусом — заболевание у него протекало в легкой форме.

Дарья Пинегина