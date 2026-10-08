Инвестиции в основной капитал в Татарстане превысили 777 млрд рублей

Основную долю вложений составляют инвестиции в оборудование

Фото: Михаил Захаров

По оценке властей, в первом полугодии 2026 года объем инвестиций в основной капитал в Татарстан достиг 777,9 млрд рублей. В сопоставимых ценах это соответствует 100,5% к уровню января — июня 2025 года. Об этом заявил министр экономики региона Мидхат Шагиахметов.

Годовой объем инвестиций в основной капитал оценивается в 1,7 млрд рублей — это 100,2% к показателю 2025 года в сопоставимых ценах.

Основную долю вложений составляют инвестиции в оборудование — на них приходится 55,0% от общего объема. Значительную часть также занимают вложения в нежилые здания и сооружения — 31,2%. На прочие направления направлено 13,8% инвестиций.

Дмитрий Зайцев