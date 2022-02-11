Предупреждение и. о. главы Следкома по РТ: «В погоне за сиюминутной выгодой чиновник потеряет все»

Коррупционные риски, мать-садистку и давление на бизнес обсудили на коллегии следователей Татарстана

Фото: Максим Платонов

Как одно уголовное дело в Татарстане помогло достроить дорогу, чем руководитель «налогового» отдела Следкома по РТ заслужил благодарность Рустама Минниханова, и с какими ужасами в родных семьях сталкиваются юные жертвы преступлений. О поимке серийных убийц, финалах резонансных дел и сложностях неочевидных преступлений говорили накануне в региональном СК. Параллельно в казанском суде рассматривалось ходатайство следствия — об аресте Роберта Мусина по новому обвинению на 19 млрд рублей.

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Забыла полуторагодовалого сына на 30-градусном морозе в сарае и ушла спать. Ребенок выжил чудом — бабушка вернулась домой раньше, и медики спасли пострадавшего от обморожений малыша. Финалом этой истории стал приговор Алексеевского райсуда для пьяной мамаши — 2 года и 2 месяца колонии, ее дети оказались в Доме ребенка.

Всего же за прошлый год статус потерпевших по уголовным делам получили 437 детей и подростков в Татарстане, — сообщил и. о. руководителя Следкома по РТ Марсель Дулкарнаев накануне на итоговой коллегии ведомства.

Он также напомнил, как в марте прошлого года в поселке Васильево мать задушила 6-летнего ребенка и покончила с собой. Но деталями расследования о причинах этой трагедии делиться не стал. Рассказал еще одну страшную историю: «Предстала перед судом садистка из Казани, систематически избивавшая полуторагодовалую дочь. Девочка незамедлительно была изъята и направлена в больницу для дальнейшего обследования и лечения. Руководитель управления Валерий Андреевич Липский лично посетил ребенка в преддверии новогодних праздников. В настоящее время девочка — под опекой бабушки».

Под суд пошел житель села Осиново Бобоходжаев, который, по версии СК, на протяжении восьми лет истязал и насиловал своих падчериц. Полковник Дулкарнаев потребовал — по всем фактам исчезновения детей либо причинения им телесных повреждений сразу возбуждать уголовные дела и давать правовую оценку действиям как родителей, так и органов опеки.

Ежемесячная нагрузка на каждого следователя СК в Татарстане в прошлом году составляла восемь дел

В дело казанского «монстра» добавили жертв

Дулкарнаев подтвердил информацию главы МВД Татарстана о снижении уровня преступности в сравнении с прошлым годом на 3,6%. Самое существенное снижение — сразу на 28% — по уголовным делам об изнасиловании.

Ежемесячная нагрузка на каждого следователя СК в Татарстане в прошлом году составляла восемь дел. А по общему числу расследованных в 2021 году дел (3 393) следователи республики уступили лишь коллегам из Москвы. Хотя значительное количество сотрудников регионального управления в прошлом году входили в состав следственной группы по делу о вооруженном нападении на гимназию №175 Казани. Объем проделанной ими работы заместитель Валерия Липского считает колоссальным.

Отсутствие на коллегии первого лица следственного управления источники «Реального времени» объяснили его больничным.

Говоря о резонансных делах, Марсель Дулкарнаев сообщил — уже в этом году в прокуратуру для утверждения обвинения направлено дело ОПГ «Перваки» по семи убийствам и покушению 1997—2001 годов. Первая попытка осудить фигурантов закончилась их оправданием, но позже этот приговор был отменен, и дело вернулось на доследование.

Ждет суда обвиняемый экс-сотрудник охранного подразделения Росгвардии Игорь Птицин. По версии СК, этот «серийный насильник и убийца изобличен в совершении семи нападений на женщин и девушек в возрасте от 16 до 35 лет, трое из которых были убиты». Раскрыть серию 2009—2017 годов помогла совместная работа силовых ведомств, подчеркивают в руководстве регионального Следкома.

Всего в 2021-м силовиками раскрыто 113 преступлений прошлых лет, в том числе 15 убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

В деле другого казанского «монстра» Радика Тагирова прибыло жертв. Теперь ему предъявляют уже 32 убийства пожилых женщин по всей стране, каждая третья — в Татарстане.

Всего в 2021-м силовиками раскрыто 113 преступлений прошлых лет, в том числе 15 убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Включили ли в эту статистику дело, по которому арестован ректор КФУ Ильшат Гафуров — неизвестно. Зато на коллегии напомнили — возобновлено расследование по делу о покушении на убийство директора КСК КГУ УНИКС, за пособничество в котором осужден член группировки «Хади Такташ». В организации этого преступления подозревают членов группировки «Тукаевские», проверяя их на причастность еще к пяти убийствам 90-х и нулевых.

«Неизбежно потеряет все — имущество, честное имя и свободу!»

В связи с полным возмещением ущерба бюджету на стадии следствия закрыли 19 уголовных дел о налоговых преступлениях в 2021-м. В числе таких примеров на коллегии прозвучало дело на 145 млн рублей в отношении Андрея Закамского, докладчик назвал его руководителем строительной триады «Эталон», «СК Эталон» и ООО «СМК Прогресс».

Дулкарнаев напомнил прошлогоднее обещание шефа — сделать акцент на расследовании налоговых преступлений, и поделился итогом — впервые за 10 лет работы СК в Татарстане размер погашенного ущерба перевалил за 1 млрд рублей. В прошлом году сумма была в три раза скромнее.

Еще силовики наложили арест на имущество руководства и компаний-неплательщиков — всего на 854 млн рублей. И отправили под суд семь директоров-должников.

«Тенденция к наращиванию объемов возмещаемого ущерба продолжена и в текущем, 2022-м, году», — заявил выступающий и закрыл тему словами об уплате аж 502,8 млн рублей по уголовным делам налоговых уклонистов за первый месяц и 10 дней наступившего года. Руководители каких компаний проявили такую сознательность — не уточняется.

Забегая вперед — по окончанию протокольной части заседания благодарность от президента Татарстана получили руководитель 5-го отдела по особо важным делам (о налоговых преступлениях) Юрий Руденко, а также глава отдела дежурных следователей Владимир Яшин и ряд их коллег.

«Лишь после возбуждения уголовного дела была наконец достроена автодорога», — оценил Дулкарнеев результат скандальной тяжбы отрезанных от мира многодетных семей из поселка Подсолнухи в Тукаевском районе.

Далее он остановился на должностных и коррупционных преступлениях. За год в таковых отметились 48 силовиков — 30 полицейских, 8 приставов, 7 сотрудников ФСИН, 2 сотрудника МЧС и один гвардеец.

По обвинению во взятках за 20 млн рублей судят экс-начальника казанского отдела полиции Алексея Ершова и его зама, в двух мошенничествах обвиняют VIP-борца с оргпреступностью Ильдара Камалова, серию взяток инкриминируют экс-начальнику экзаменационного отдела ГАИ. А бывший зампрокурора Нурлата Евгений Сергеев уже получил 7 лет колонии общего режима за взяточничество. Но этот приговор еще не вступил в силу.

В скором времени на скамье подсудимых может оказаться и арестованный экс-глава Фонда соцстраха в Татарстане Павел Лоханов. Материалы его дела с обвинением во взятке 2,4 млн рублей направлены на утверждение в прокуратуру Татарстана.

Исполняющий обязанности руководителя Следкома по РТ потребовал усилить взаимодействие со всеми заинтересованными в выявлении коррупционных посягательств и привлечь к этому социально активных граждан. В приоритете — работа по откатам и продвижению своих в рамках реализации национальных и федеральных проектов.

— Каждый чиновник должен осознать — в погоне за сиюминутной выгодой, он неизбежно потеряет все — имущество, социальное положение, честное имя и свободу! — провозгласил полковник юстиции Дулкарнаев.



Президент Татарстана поблагодарил следователей за работу и попросил о защите бюджета от преступных посягательств

Минниханов предостерег от силового давления на бизнес

По итогам 2021 года в Татарстане фигурантами уголовных дел стали 32 лица с особым правовым статусом. Среди них четыре адвоката, 22 депутата муниципального уровня, двое глав поселения, три члена участковых избирательных комиссий и один судья.

Дулкарнаев напомнил — на рассмотрении в Зеленодольском горсуде находится дело бывшего мирового судьи Ново-Савиновского района Айдара Хадиуллина, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. А на днях Высшая квалифколлегия судей РФ удовлетворила представление Александра Бастрыкина и разрешила возбудить уголовное дело против бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского райсудов Ирека Набиева.



Не обошел в своем докладе и. о. руководителя и преступления внутри системы — с его слов, дело бывшего главного следователя Лениногорска вскоре будет направлено в суд, а приговор бывшему руководителю Набережночелнинского отдела и двум его коллегам уже вынесен. Правда, пока не вступил в силу — осужденные условно настаивают на оправдании.

Президент Татарстана поблагодарил следователей за работу и попросил о защите бюджета от преступных посягательств и борьбе с коррупцией на любом уровне. Также Рустам Минниханов подчеркнул важность оперативного и качественного расследования уголовных дел, особо остановившись на соблюдении законности.

В своем обращении к руководителям следственных подразделений он посоветовал — избегать необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности, «не допускать использования служебного положения для давления на бизнес, а также — незамедлительно реагировать на любые попытки втягивания сотрудников силовых ведомств в коммерческие споры».

1 / 22 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов