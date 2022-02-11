Предупреждение и. о. главы Следкома по РТ: «В погоне за сиюминутной выгодой чиновник потеряет все»
Коррупционные риски, мать-садистку и давление на бизнес обсудили на коллегии следователей Татарстана
Как одно уголовное дело в Татарстане помогло достроить дорогу, чем руководитель «налогового» отдела Следкома по РТ заслужил благодарность Рустама Минниханова, и с какими ужасами в родных семьях сталкиваются юные жертвы преступлений. О поимке серийных убийц, финалах резонансных дел и сложностях неочевидных преступлений говорили накануне в региональном СК. Параллельно в казанском суде рассматривалось ходатайство следствия — об аресте Роберта Мусина по новому обвинению на 19 млрд рублей.
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Забыла полуторагодовалого сына на 30-градусном морозе в сарае и ушла спать. Ребенок выжил чудом — бабушка вернулась домой раньше, и медики спасли пострадавшего от обморожений малыша. Финалом этой истории стал приговор Алексеевского райсуда для пьяной мамаши — 2 года и 2 месяца колонии, ее дети оказались в Доме ребенка.
Всего же за прошлый год статус потерпевших по уголовным делам получили 437 детей и подростков в Татарстане, — сообщил и. о. руководителя Следкома по РТ Марсель Дулкарнаев накануне на итоговой коллегии ведомства.
Он также напомнил, как в марте прошлого года в поселке Васильево мать задушила 6-летнего ребенка и покончила с собой. Но деталями расследования о причинах этой трагедии делиться не стал. Рассказал еще одну страшную историю: «Предстала перед судом садистка из Казани, систематически избивавшая полуторагодовалую дочь. Девочка незамедлительно была изъята и направлена в больницу для дальнейшего обследования и лечения. Руководитель управления Валерий Андреевич Липский лично посетил ребенка в преддверии новогодних праздников. В настоящее время девочка — под опекой бабушки».
Под суд пошел житель села Осиново Бобоходжаев, который, по версии СК, на протяжении восьми лет истязал и насиловал своих падчериц. Полковник Дулкарнаев потребовал — по всем фактам исчезновения детей либо причинения им телесных повреждений сразу возбуждать уголовные дела и давать правовую оценку действиям как родителей, так и органов опеки.
В дело казанского «монстра» добавили жертв
Дулкарнаев подтвердил информацию главы МВД Татарстана о снижении уровня преступности в сравнении с прошлым годом на 3,6%. Самое существенное снижение — сразу на 28% — по уголовным делам об изнасиловании.
Ежемесячная нагрузка на каждого следователя СК в Татарстане в прошлом году составляла восемь дел. А по общему числу расследованных в 2021 году дел (3 393) следователи республики уступили лишь коллегам из Москвы. Хотя значительное количество сотрудников регионального управления в прошлом году входили в состав следственной группы по делу о вооруженном нападении на гимназию №175 Казани. Объем проделанной ими работы заместитель Валерия Липского считает колоссальным.
Отсутствие на коллегии первого лица следственного управления источники «Реального времени» объяснили его больничным.
Говоря о резонансных делах, Марсель Дулкарнаев сообщил — уже в этом году в прокуратуру для утверждения обвинения направлено дело ОПГ «Перваки» по семи убийствам и покушению 1997—2001 годов. Первая попытка осудить фигурантов закончилась их оправданием, но позже этот приговор был отменен, и дело вернулось на доследование.
Ждет суда обвиняемый экс-сотрудник охранного подразделения Росгвардии Игорь Птицин. По версии СК, этот «серийный насильник и убийца изобличен в совершении семи нападений на женщин и девушек в возрасте от 16 до 35 лет, трое из которых были убиты». Раскрыть серию 2009—2017 годов помогла совместная работа силовых ведомств, подчеркивают в руководстве регионального Следкома.
В деле другого казанского «монстра» Радика Тагирова прибыло жертв. Теперь ему предъявляют уже 32 убийства пожилых женщин по всей стране, каждая третья — в Татарстане.
Всего в 2021-м силовиками раскрыто 113 преступлений прошлых лет, в том числе 15 убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Включили ли в эту статистику дело, по которому арестован ректор КФУ Ильшат Гафуров — неизвестно. Зато на коллегии напомнили — возобновлено расследование по делу о покушении на убийство директора КСК КГУ УНИКС, за пособничество в котором осужден член группировки «Хади Такташ». В организации этого преступления подозревают членов группировки «Тукаевские», проверяя их на причастность еще к пяти убийствам 90-х и нулевых.
«Неизбежно потеряет все — имущество, честное имя и свободу!»
В связи с полным возмещением ущерба бюджету на стадии следствия закрыли 19 уголовных дел о налоговых преступлениях в 2021-м. В числе таких примеров на коллегии прозвучало дело на 145 млн рублей в отношении Андрея Закамского, докладчик назвал его руководителем строительной триады «Эталон», «СК Эталон» и ООО «СМК Прогресс».
Дулкарнаев напомнил прошлогоднее обещание шефа — сделать акцент на расследовании налоговых преступлений, и поделился итогом — впервые за 10 лет работы СК в Татарстане размер погашенного ущерба перевалил за 1 млрд рублей. В прошлом году сумма была в три раза скромнее.
Еще силовики наложили арест на имущество руководства и компаний-неплательщиков — всего на 854 млн рублей. И отправили под суд семь директоров-должников.
«Тенденция к наращиванию объемов возмещаемого ущерба продолжена и в текущем, 2022-м, году», — заявил выступающий и закрыл тему словами об уплате аж 502,8 млн рублей по уголовным делам налоговых уклонистов за первый месяц и 10 дней наступившего года. Руководители каких компаний проявили такую сознательность — не уточняется.
Забегая вперед — по окончанию протокольной части заседания благодарность от президента Татарстана получили руководитель 5-го отдела по особо важным делам (о налоговых преступлениях) Юрий Руденко, а также глава отдела дежурных следователей Владимир Яшин и ряд их коллег.
«Лишь после возбуждения уголовного дела была наконец достроена автодорога», — оценил Дулкарнеев результат скандальной тяжбы отрезанных от мира многодетных семей из поселка Подсолнухи в Тукаевском районе.
Далее он остановился на должностных и коррупционных преступлениях. За год в таковых отметились 48 силовиков — 30 полицейских, 8 приставов, 7 сотрудников ФСИН, 2 сотрудника МЧС и один гвардеец.
По обвинению во взятках за 20 млн рублей судят экс-начальника казанского отдела полиции Алексея Ершова и его зама, в двух мошенничествах обвиняют VIP-борца с оргпреступностью Ильдара Камалова, серию взяток инкриминируют экс-начальнику экзаменационного отдела ГАИ. А бывший зампрокурора Нурлата Евгений Сергеев уже получил 7 лет колонии общего режима за взяточничество. Но этот приговор еще не вступил в силу.
В скором времени на скамье подсудимых может оказаться и арестованный экс-глава Фонда соцстраха в Татарстане Павел Лоханов. Материалы его дела с обвинением во взятке 2,4 млн рублей направлены на утверждение в прокуратуру Татарстана.
Исполняющий обязанности руководителя Следкома по РТ потребовал усилить взаимодействие со всеми заинтересованными в выявлении коррупционных посягательств и привлечь к этому социально активных граждан. В приоритете — работа по откатам и продвижению своих в рамках реализации национальных и федеральных проектов.
— Каждый чиновник должен осознать — в погоне за сиюминутной выгодой, он неизбежно потеряет все — имущество, социальное положение, честное имя и свободу! — провозгласил полковник юстиции Дулкарнаев.
Минниханов предостерег от силового давления на бизнес
По итогам 2021 года в Татарстане фигурантами уголовных дел стали 32 лица с особым правовым статусом. Среди них четыре адвоката, 22 депутата муниципального уровня, двое глав поселения, три члена участковых избирательных комиссий и один судья.
Дулкарнаев напомнил — на рассмотрении в Зеленодольском горсуде находится дело бывшего мирового судьи Ново-Савиновского района Айдара Хадиуллина, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. А на днях Высшая квалифколлегия судей РФ удовлетворила представление Александра Бастрыкина и разрешила возбудить уголовное дело против бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского райсудов Ирека Набиева.
Не обошел в своем докладе и. о. руководителя и преступления внутри системы — с его слов, дело бывшего главного следователя Лениногорска вскоре будет направлено в суд, а приговор бывшему руководителю Набережночелнинского отдела и двум его коллегам уже вынесен. Правда, пока не вступил в силу — осужденные условно настаивают на оправдании.
Президент Татарстана поблагодарил следователей за работу и попросил о защите бюджета от преступных посягательств и борьбе с коррупцией на любом уровне. Также Рустам Минниханов подчеркнул важность оперативного и качественного расследования уголовных дел, особо остановившись на соблюдении законности.
В своем обращении к руководителям следственных подразделений он посоветовал — избегать необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности, «не допускать использования служебного положения для давления на бизнес, а также — незамедлительно реагировать на любые попытки втягивания сотрудников силовых ведомств в коммерческие споры».
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