В Казани представили проект благоустройства берега озера Верхний Кабан
Концепция предполагает создание прогулочных маршрутов протяженностью 1,8 км, а также эллинга для хранения лодок и каяков
В Институте развития Казани представили проекты развития центра города, включая благоустройство берега озера Верхний Кабан и переосмысление интерьера Дворца творчества имени Абдуллы Алиша.
Концепция благоустройства берега вдоль Фермского шоссе предполагает создание тематических зон, водно-болотного парка, прогулочных маршрутов протяженностью 1,8 км, а также эллинга для хранения лодок и каяков.
Проект предусматривает сохранение рогоза, тростника и других водных растений в прибрежной зоне. На отдельном участке планируется обустроить для горожан удобные спуски к воде.
Кроме того, на совещании у мэра рассмотрели проекты изменения фасадов значимых зданий, карту социальных объектов и концепции развития других территорий. В обсуждении приняли участие главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина и директор Института развития Казани Алексей Горбунов.
Напомним, ранее в «Реальном времени» сообщали о масштабных планах городских властей обновить улицу Профсоюзную, в том числе сделать пешеходный проход в сторону Баумана.
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