Производители беспилотников пожаловались на отказы в согласовании полетов

Такие отказы считают незаконными

Фото: Динар Фатыхов

Российские производители беспилотников столкнулись с отказами в согласовании полетов из-за новых требований к регистрации дронов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциации «Аэронекст» в Минтранс, Минпромторг и Генпрокуратуру.

С 29 сентября компании не могут подавать планы полетов без подключения к системе «ЭРА-Глонасс». С проблемой столкнулись не менее восьми участников ассоциации «Аэронекст», включая «Геоскан», «Радар ММС» и Ижевский авиационный завод.

В «Аэронексте» считают отказы незаконными, так как действующие нормы не требуют оплаты коммерческих услуг для получения разрешения. Подключение одного беспилотника с учетом оборудования, настройки и годового обслуживания может обойтись более чем в 22 тыс. рублей, подсчитали в компании «Транспорт будущего».

Реальное время / realnoevremya.ru

Эксперт рынка НТИ «Аэронет» Артем Богатырев отметил, что онлайн-идентификация необходима для повышения безопасности полетов и дальнейшего смягчения ограничений.

Напомним, ранее сообщалось, что официально в России зарегистрировано 160 тыс. беспилотных воздушных судов разного класса.

Зульфат Шафигуллин