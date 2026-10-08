В России проиндексируют более 40 соцвыплат по фактической инфляции

Среди таких соцвыплат — материнский капитал, ежемесячная денежная выплата и пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин

Фото: Динар Фатыхов

Более 40 социальных выплат в России будут проиндексированы с 1 февраля 2027 года по фактической инфляции. Это следует из доклада министра труда и социальной защиты Антона Котякова в рамках стратегического доклада на XI Всероссийской неделе охраны труда в Сочи.

Среди таких соцвыплат — материнский капитал, ежемесячная денежная выплата и пособие по уходу за ребенком для неработающих женщин.

Михаил Терещенко/ ТАСС

При этом Котяков напомнил, что размер маткапитала увеличится на 6,8%.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в России повысят все виды пенсий. Страховые пенсии проиндексируют дважды.

Зульфат Шафигуллин