В ЛДПР заявили о скором возвращении Жириновского к полноценной работе

В ЛДПР анонсировали возвращение лидера партии Владимира Жириновского к полноценной работе. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам представителей ЛДПР, Жириновский каждый день читает прессу, рабочие документы и дает поручения по телефону. В партии надеются, что политик в ближайшее время вернется к активной работе.

Также отмечается, что информация в некоторых СМИ о состоянии Жириновского очень преувеличена и рассчитана на сенсационный эффект.

Накануне стало известно, что лидер ЛДПР мог заразиться коронавирусом и госпитализирован в больницу. Затем СМИ со ссылкой на источники сообщили, что его поместили на ИВЛ и состояние политика критическое. После этого в Минздраве России прокомментировали информацию о состоянии Жириновского, заявив, что оно оценивается как стабильное.



Дарья Акимова