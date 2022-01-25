Казанские рестораторы попросили власти продлить бесплатное размещение летних веранд

Фото: Максим Платонов

Ассоциация рестораторов и отельеров (АРиО) Казани и Татарстана направила письмо в адрес казанских властей с просьбой продлить размещение летних веранд на бесплатной основе летом. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе организации.

По ее данным, такая мера поддержки поможет сэкономить каждому заведению от 50 тысяч до 4 миллионов рублей.

— Мы за комфортную и безопасную среду для горожан и туристов Казани. Мы хотим делать город еще ярче, привлекательнее и уверены, от такого развития событий выиграют все участники: как город, так и бизнес, — рассказала Галина Шарафутдинова, исполнительный директор АРиО.

Фото: Максим Платонов

Там отметили — решение по летним верандам для ресторанов и кафе стало буквально средством для выживания заведений индустрии гостеприимства.

В апреле прошлого года власти Казани продлили возможность бесплатного размещения летних веранд около заведений общественного питания. Всего в 2021 году было размещено 146 летних веранд — столько же, сколько в 2020-м.

В целом столица Татарстана вошла в лидеры среди городов-миллионников, где выросло число заведений с летними верандами.

Дарья Пинегина