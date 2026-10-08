На «ледоколе» до Удмуртии: «Флот РТ» предлагает стыковку, а «Водолет» накатывает до Казани
Татарстан обновил дебаркадер в приграничном с Удмуртией Менделеевске, а нижегородский оператор готовится увеличить частоту рейсов до Казани
«Казань — наше основное направление. Эти рейсы заполняются на 100%. Однажды из Казани в Нижний Новгород отправили в день два «Метеора 120Р» (обычно работает один, — прим. ред.), и оба были загружены полностью», — рассказывал гендиректор нижегородского перевозчика «Водолет» Никита Итальянцев о «бездонной» емкости «казанского» маршрута. Основные операторы речных перевозок по Волге и Каме сверяли стратегические планы на Всероссийской конференции «Реки. Круизы. Маршруты» в Казани. «Флот РТ» анонсировал открытие прогулочных рейсов на теплоходе А217-1 со стальным корпусом до Менделеевска, а его нижегородский конкурент нарастил флот до четырех «Метеоров», чтобы увеличить частоту рейсов до Казани. Подробности — в репортаже «Реального времени».
Церковь, асфальт, город — и так на каждой остановке
Пассажирский поток на речных маршрутах Поволжья обещает стать рекордным за последние три года. И хотя навигация 2026 года еще не закончилась, региональные операторы фиксируют прирост в среднем на 9—10% почти в каждом сегменте перевозок. Особенно на Волге, где происходит туристический бум — не хватает судов, чтобы перевезти всех желающих.
— Смотрите, если в 2024 году мы приняли 700 заходов круизных теплоходов, в 2025-м — 730, то этот год рассчитываем завершить на отметке 760 заходов, — гордился результатами генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт» Ванифатий Шайкин в кулуарах перед началом конференции.
Правда, туристическую волну нужно поддерживать, пока идет естественный подъем въездного туризма. Однако региональные агентства не могут разнообразить отдых, чтобы гости вернулись снова.
— Прибывает теплоход в Ярославль. Что видят туристы? Церковь, асфальт, город. Прибывает в Нижний Новгород: тут снова церковь, асфальт, город. Чебоксары — то же самое. Говорю: «Ребята, сделайте что-то разнообразное — возьмите телегу с соломой, туристы с удовольствием прокатятся», — сокрушался Ванифатий Шайкин.
Его обеспокоенность можно понять: в ожидании роста порт расширяет причальную стенку. Сейчас он принимает шесть круизных теплоходов одновременно на двух причалах, а третий причал отведен под межрегиональные пассажирские рейсы. По итогам 2026 года порт ожидает роста приема туристических судов на 10%, подтвердил он.
Средняя загрузка судов до Челнов — 89%, или как стартовал новый регулярный маршрут
Татарстанский перевозчик «Флот РТ» планирует перевезти в эту навигацию 363 тысячи пассажиров, или с ростом на 9%, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Марат Хисамутдинов. Компания обладает самым большим парком из 22—23 речных судов, которые регулярно выходят в рейс. Госкомпания нацелена на развитие маршрутной сети внутри республики.
— Наша стратегическая цель — охватить скоростным флотом всю республику, чтобы каждый житель и гость Татарстана мог быстро и комфортно добраться в любую точку региона, — добавил глава «Флота РТ» Роман Лизалин.
На туристический поток внутри Татарстана пришлось более 271 тысячи человек, уточнил он. Главными точками посещений стали Свияжск — 85 тысяч туристов, Болгар — 60 тысяч туристов, и Чистополь — 16,7 тысячи туристов. В последнем новый речной причал принял 101 круизное судно. «Тенденция такая: любое новое направление начинается с туризма. Сначала по маршруту уходит турист, смотрит, что есть. А потом это плавно переходит в регулярные пассажирские перевозки. Так и получилось перезапустить с рейсом на Челны», — поделился Роман Лизалин.
В этом году по новому регулярному маршруту было перевезено 29 тысяч пассажиров, но сравнивать эту цифру не с чем. «Со времен Советского Союза регулярное скоростное сообщение между Казанью и Челнами отсутствовало. В этом году при поддержке Минтранса мы успешно возродили этот маршрут. Средняя загрузка судов достигла 89%», — отметил он.
На речном «ледоколе» до Удмуртии
В следующем году маршрут в направлении Челнов продлят до Менделеевска, а внутри него включат новые остановочные пункты в Рыбной Слободе. Уже завершаются работы по установке дебаркадера в Менделеевске, который граничит с Удмуртией. В этой связи «Флот РТ» планирует увеличить количество регулярных и прогулочных рейсов до Удмуртии. «Сюда мы поставили суда ледового класса проекта А217-1, способные плавать до самых льдов», — рассказал Лизалин.
— В этом году перевезли более 6,5 тысячи только на прогулочных маршрутах. Казалось бы, вроде бы цифра не совсем большая, но важная. Рейсы были запущены с 12 июня, тенденция к увеличению пассажиропотока в этом месте есть. Здесь хочется как раз сказать: Менделеевск наш — это та крайняя точка, ну, грубо говоря, граница между Татарстаном и Удмуртией, — сообщил глава «Флота РТ».
Замглавы Минтранса Марат Хисамутдинов предложил смежным регионам организовать межрегиональные рейсы по «единому билету». Ключевая идея — построить единую транспортную цепочку по акватории Волги и Камы с согласованным расписанием нескольких судов. «Например, судно, отправляющееся из Казани в Болгар, прибывает в пункт стыковки в такое время, чтобы к его прибытию подходило судно, следующее из Ульяновска. Согласованное расписание позволит осуществлять пересадку в обе стороны из Казани в Ульяновск и из Ульяновска в Казань со всеми промежуточными остановками по маршруту. Пересадка в Челнах или промежуточном пункте позволит связать Татарстан и Удмуртию в обе стороны: Казань, Набережные Челны, Сарапул — и обратно», — пояснил он.
«Казань — основной маршрут для нижегородского «Водолета»
Нижегородская компания «Водолет» нашла «золотое дно» в маршруте до Казани. Он обеспечивает 100%-ную загрузку, рассказал глава компании Никита Итальянцев. «Казань — наше основное направление. И мы видим, что эти рейсы заполняются на 100% в летний период. У нас была практика отправления в один день двух «Метеоров» из Казани в Нижний Новгород. Так совпало, что по Каме возвращался один «Метеор», а второй выполнял регулярный рейс. И оба показали полную загрузку», — поделился он.
Перевозчик проходит через один шлюз, но он не ограничивает. Три раза в неделю уходят рейсы из Казани в Нижний Новгород и обратно. В эту навигацию компания выполнила 100 кругорейсов, пассажиропоток вырос на 6%.
— Он мог бы вырасти больше, но нет хватает судов — всего два «Метеора 120-Р», — пояснил он.
По его словам, в будущем году флот пополнится еще двумя «Метеорами». И, вероятно, частота рейсов до Казани вырастет. «Мы активно развиваем это востребованное направление и планируем наращивать объемы перевозок», — отметил Итальянцев.
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