На «ледоколе» до Удмуртии: «Флот РТ» предлагает стыковку, а «Водолет» накатывает до Казани

Татарстан обновил дебаркадер в приграничном с Удмуртией Менделеевске, а нижегородский оператор готовится увеличить частоту рейсов до Казани

Фото: Динар Фатыхов

«Казань — наше основное направление. Эти рейсы заполняются на 100%. Однажды из Казани в Нижний Новгород отправили в день два «Метеора 120Р» (обычно работает один, — прим. ред.), и оба были загружены полностью», — рассказывал гендиректор нижегородского перевозчика «Водолет» Никита Итальянцев о «бездонной» емкости «казанского» маршрута. Основные операторы речных перевозок по Волге и Каме сверяли стратегические планы на Всероссийской конференции «Реки. Круизы. Маршруты» в Казани. «Флот РТ» анонсировал открытие прогулочных рейсов на теплоходе А217-1 со стальным корпусом до Менделеевска, а его нижегородский конкурент нарастил флот до четырех «Метеоров», чтобы увеличить частоту рейсов до Казани. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Церковь, асфальт, город — и так на каждой остановке

Пассажирский поток на речных маршрутах Поволжья обещает стать рекордным за последние три года. И хотя навигация 2026 года еще не закончилась, региональные операторы фиксируют прирост в среднем на 9—10% почти в каждом сегменте перевозок. Особенно на Волге, где происходит туристический бум — не хватает судов, чтобы перевезти всех желающих.

— Смотрите, если в 2024 году мы приняли 700 заходов круизных теплоходов, в 2025-м — 730, то этот год рассчитываем завершить на отметке 760 заходов, — гордился результатами генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт» Ванифатий Шайкин в кулуарах перед началом конференции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, туристическую волну нужно поддерживать, пока идет естественный подъем въездного туризма. Однако региональные агентства не могут разнообразить отдых, чтобы гости вернулись снова.

— Прибывает теплоход в Ярославль. Что видят туристы? Церковь, асфальт, город. Прибывает в Нижний Новгород: тут снова церковь, асфальт, город. Чебоксары — то же самое. Говорю: «Ребята, сделайте что-то разнообразное — возьмите телегу с соломой, туристы с удовольствием прокатятся», — сокрушался Ванифатий Шайкин.

Его обеспокоенность можно понять: в ожидании роста порт расширяет причальную стенку. Сейчас он принимает шесть круизных теплоходов одновременно на двух причалах, а третий причал отведен под межрегиональные пассажирские рейсы. По итогам 2026 года порт ожидает роста приема туристических судов на 10%, подтвердил он.

Средняя загрузка судов до Челнов — 89%, или как стартовал новый регулярный маршрут

Татарстанский перевозчик «Флот РТ» планирует перевезти в эту навигацию 363 тысячи пассажиров, или с ростом на 9%, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Марат Хисамутдинов. Компания обладает самым большим парком из 22—23 речных судов, которые регулярно выходят в рейс. Госкомпания нацелена на развитие маршрутной сети внутри республики.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Наша стратегическая цель — охватить скоростным флотом всю республику, чтобы каждый житель и гость Татарстана мог быстро и комфортно добраться в любую точку региона, — добавил глава «Флота РТ» Роман Лизалин.



На туристический поток внутри Татарстана пришлось более 271 тысячи человек, уточнил он. Главными точками посещений стали Свияжск — 85 тысяч туристов, Болгар — 60 тысяч туристов, и Чистополь — 16,7 тысячи туристов. В последнем новый речной причал принял 101 круизное судно. «Тенденция такая: любое новое направление начинается с туризма. Сначала по маршруту уходит турист, смотрит, что есть. А потом это плавно переходит в регулярные пассажирские перевозки. Так и получилось перезапустить с рейсом на Челны», — поделился Роман Лизалин.

В этом году по новому регулярному маршруту было перевезено 29 тысяч пассажиров, но сравнивать эту цифру не с чем. «Со времен Советского Союза регулярное скоростное сообщение между Казанью и Челнами отсутствовало. В этом году при поддержке Минтранса мы успешно возродили этот маршрут. Средняя загрузка судов достигла 89%», — отметил он.

На речном «ледоколе» до Удмуртии

В следующем году маршрут в направлении Челнов продлят до Менделеевска, а внутри него включат новые остановочные пункты в Рыбной Слободе. Уже завершаются работы по установке дебаркадера в Менделеевске, который граничит с Удмуртией. В этой связи «Флот РТ» планирует увеличить количество регулярных и прогулочных рейсов до Удмуртии. «Сюда мы поставили суда ледового класса проекта А217-1, способные плавать до самых льдов», — рассказал Лизалин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В этом году перевезли более 6,5 тысячи только на прогулочных маршрутах. Казалось бы, вроде бы цифра не совсем большая, но важная. Рейсы были запущены с 12 июня, тенденция к увеличению пассажиропотока в этом месте есть. Здесь хочется как раз сказать: Менделеевск наш — это та крайняя точка, ну, грубо говоря, граница между Татарстаном и Удмуртией, — сообщил глава «Флота РТ».

Замглавы Минтранса Марат Хисамутдинов предложил смежным регионам организовать межрегиональные рейсы по «единому билету». Ключевая идея — построить единую транспортную цепочку по акватории Волги и Камы с согласованным расписанием нескольких судов. «Например, судно, отправляющееся из Казани в Болгар, прибывает в пункт стыковки в такое время, чтобы к его прибытию подходило судно, следующее из Ульяновска. Согласованное расписание позволит осуществлять пересадку в обе стороны из Казани в Ульяновск и из Ульяновска в Казань со всеми промежуточными остановками по маршруту. Пересадка в Челнах или промежуточном пункте позволит связать Татарстан и Удмуртию в обе стороны: Казань, Набережные Челны, Сарапул — и обратно», — пояснил он.

«Казань — основной маршрут для нижегородского «Водолета»

Нижегородская компания «Водолет» нашла «золотое дно» в маршруте до Казани. Он обеспечивает 100%-ную загрузку, рассказал глава компании Никита Итальянцев. «Казань — наше основное направление. И мы видим, что эти рейсы заполняются на 100% в летний период. У нас была практика отправления в один день двух «Метеоров» из Казани в Нижний Новгород. Так совпало, что по Каме возвращался один «Метеор», а второй выполнял регулярный рейс. И оба показали полную загрузку», — поделился он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перевозчик проходит через один шлюз, но он не ограничивает. Три раза в неделю уходят рейсы из Казани в Нижний Новгород и обратно. В эту навигацию компания выполнила 100 кругорейсов, пассажиропоток вырос на 6%.

— Он мог бы вырасти больше, но нет хватает судов — всего два «Метеора 120-Р», — пояснил он.

По его словам, в будущем году флот пополнится еще двумя «Метеорами». И, вероятно, частота рейсов до Казани вырастет. «Мы активно развиваем это востребованное направление и планируем наращивать объемы перевозок», — отметил Итальянцев.

1 / 32 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов