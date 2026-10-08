Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом

Сегодня запланирована встреча с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а завтра — переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом. Его самолет приземлился в Международном аэропорту Туркменбаши, передает РИА «Новости».

Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и Каспийском экологическом саммите. Сегодня запланирована встреча с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а завтра — переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество и обстановку на Ближнем Востоке.

Пресс-конференция Путина по итогам визита пока не намечается. Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря.

Ранее Путин заявил, что Россия будет сотрудничать с зарубежными партнерами по выпуску батарей. По его словам, технологическое лидерство невозможно без развития энергетики и современных накопителей.

Алсу Сабирзанова