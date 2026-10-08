Глава Минцифры Шадаев: российский телеком будет «динамично колбасить»

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предрек большие изменения в отрасли телекоммуникаций в ближайшие годы

Фото: Мария Зверева

Российскую отрасль телекоммуникаций в ближайшие годы ожидают масштабные изменения архитектуры и регуляторных механизмов из-за внедрения искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

По его словам, сектор будет «динамично колбасить» на фоне перехода на новую инфраструктуру и технологии.

— Мне кажется, что мы сейчас стоим с точки зрения новой архитектуры (на пороге, — прим. ред.), то есть следующие годы — это годы больших изменений, ощущение такое. И регуляторных, и инфраструктурных, и технологических, и с переходом на искусственный интеллект. Поэтому мне кажется, что телеком будет так динамично колбасить, — сказал Шадаев на форуме «Цифровые решения».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Шадаев также выразил надежду на создание в РФ полномасштабного производства оборудования для сетей 5G. Министр напомнил, что в 2022 году собственного оборудования не было, а сейчас LTE уже используется в коммерческой эксплуатации, а техника для 5G появится в октябре.

Напомним, ранее стало известно, что Минцифры ведет переговоры с операторами связи о введении платы за пользование международного трафика свыше 50 Гб в сетях 5G.



Зульфат Шафигуллин