Набиуллина рассказала, когда Банк России перестанет повышать ключевую ставку

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, когда регулятор перестанет повышать ключевую ставку. Сегодня он поднял ее до 9,5%.

— Банк России будет повышать ключевую ставку, пока россияне не поймут, что ставки по вкладам компенсируют им инфляцию, — заявила Набиуллина.

Глава регулятора уже объясняла, что если бы не повышение ключевой ставки, то инфляция в России уже превысила бы отметку в 10%. Центробанк ожидает ее возвращения к 4% лишь в середине 2023 года.

Сегодня Банк России поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Рассматривался вопрос о ее повышении до 10%.

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— При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, — говорится в заявлении регулятора.