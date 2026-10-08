Роспотребнадзор опроверг сообщения о втором случае заболевания в Иркутске

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) не подтверждает информацию о новых случаях заболевания у контактировавших с сотрудницей Иркутского противочумного института

Фото: Динар Фатыхов

Роспотребнадзор опроверг информацию о втором случае заболевания пневмонией в Иркутске. В ведомстве заявили, что сведения о новых случаях в Иркутской области не подтверждаются.

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) не подтверждает информацию о новых случаях заболевания у контактировавших с сотрудницей Иркутского противочумного института. Медицинское наблюдение за контактными лицами прекращено, нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено — отчитались в Роспотребнадзоре.

Весь комплекс профилактических мероприятий после первого случая пневмонии в регионе полностью завершен.



Напомним, случай заболевания пневмонией неизвестной этимологии был зафиксирован у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. По данным Роспотребнадзора, в материале, взятом у больной, не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

Позже президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь России в сложившейся ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал доверять оценкам профессионалов из Роспотребнадзора, а не «досужим сплетням и россказням» о чуме или иных инфекциях.

Во вторник стало известно, что ВОЗ не нашла следов чумы и рисков в случае с пневмонией в Иркутске.

Зульфат Шафигуллин