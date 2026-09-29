60 лет созидания
Нижнекамск отметил юбилей вместе с Группой ТАИФ
От первых строительных вагончиков до высокотехнологичных производств — таков путь Нижнекамска за 60 лет. Юбилей города стал праздником трудовой славы, промышленной мощи и сплоченности его жителей. В этот день чествовали первостроителей, почетных граждан и лучших работников градообразующих предприятий, благодаря которым город продолжает уверенно развиваться и двигаться вперед. Как это было — в репортаже «Реального времени».
Город-сад, город-труженик
День города развернулся на двух площадках: утром на проспекте Шинников состоялся всероссийский забег «Кросс Наций». Со второй половины дня мероприятия продолжились в парке «Семья» и на площадке торгового центра «Манзара». Здесь гостей ждали ярмарка мастеров, гастрофестиваль, выставка мото— и автотехники…
Особое впечатление произвела экспозиция, созданная работниками Комплексного музея Нижнекамска. Шесть строительных вагончиков стали символами большой стройки на Каме и рассказали о прошлом, настоящем и будущем города. Первый получил название «Замысел», второй — «Романтика первопроходцев», третий — «Ударная стройка», четвертый — «Производство», пятый — «Город-сад», шестой — «Перспективы».
Гости и жители города охотно заглядывали в каждый вагончик, но чаще всего задерживались в четвертом. Здесь они знакомились с основными вехами становления градообразующих предприятий, без которых невозможно представить развитие города. Свой стенд подготовила и Группа ТАИФ.
— «ТАИФ-НК» — один из лидеров в области нефтепереработки. Здесь вы можете видеть основные виды нашей продукции, есть и уникальные. В первую очередь это новый продукт — концентрированный остаток гидрокрекинга гудрона. Он используется при производстве продукции цветной и черной металлургии. Также сейчас активно прорабатывается инвестиционный проект по производству литейного кокса. Эта продукция практически полностью покроет потребности российского рынка. Она будет использоваться при производстве минеральной ваты и других теплоизоляционных материалов, которые применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, — рассказал руководитель службы перспективного развития и повышения эффективности АО «ТАИФ-НК» Айдар Ахмадуллин.
Экскурсия в мир нефтепереработки
Заглянул в строительный вагончик под номером четыре и житель Башкирии Артемий Сенько. Молодой человек мечтает переехать жить в Нижнекамск. Сейчас активно ищет работу.
— Меня заинтересовала история становления города, а также деятельность предприятия «ТАИФ-НК». Здесь производят большое количество топлива и другой нефтеперерабатывающей продукции. Я много слышал об этом предприятии и желаю ему дальнейшего процветания, а всем жителям города — благополучия, — пожелал Артемий.
Своему сыну Радмиру о «ТАИФ-НК» рассказал сотрудник Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (НЦРМБ) Флорид Вахитов. Мальчик с интересом разглядывал стеклянные колбочки и слушал, что в них находится.
— Здесь битум, бензин марок АИ-95 и АИ-92, а это — топливо для реактивных двигателей. Все это производят в нашем родном городе, — с гордостью объяснял сыну Флорид Вахитов.
Не обошли вниманием символы большой стройки на Каме — строительные вагончики — и почетные гости праздника: премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, мэр Нижнекамска Радмир Беляев и депутат Государственной думы РФ Айдар Метшин.
— «ТАИФ-НК» развивает не только традиционные направления нефтепереработки, но и перспективные проекты. Освоение производства литейного кокса и выпуск нового продукта КОГГ для металлургической отрасли позволят расширить линейку продукции, укрепить позиции предприятия и внести вклад в развитие отечественной промышленности, — рассказали в компании.
Промышленное сердце Татарстана
После знакомства с экспозициями и праздничными площадками почетные гости поднялись на трибуны, где их уже ждали те, кто много лет назад приехал на большую стройку, чтобы возвести солнечный город на Каме.
Праздничная программа открылась театрализованным прологом «Территория смелых». Затем по площади прошли представители предприятий и организаций города, продемонстрировав единство и сплоченность его жителей. Среди участников торжественного шествия — колонна Группы ТАИФ.
Обращаясь к нижнекамцам, Радмир Беляев отметил, что даже в непростое время город сохраняет прочный потенциал для роста и с уверенностью смотрит в будущее.
— Всего за шестьдесят лет в чистом поле были построены нефтехимический гигант и один из самых красивых городов страны и республики. И все это сделано трудом наших людей: тех, кто стоит в парадном строю, кто сидит на трибунах. И, конечно же, Нижнекамск никогда не стал бы таким красивым, благоустроенным и экономически развитым без поддержки градообразующих предприятий. Отдельные слова благодарности — компаниям СИБУР, ТАИФ, «Татнефть» — за ваш труд и поддержку! Мы — одна большая семья. Вместе мы обязательно преодолеем все трудности и сделаем так, чтобы Нижнекамск всегда двигался вперед и продолжал развиваться, — торжественно сказал Радмир Беляев.
От имени Правительства Республики Татарстан нижнекамцев поздравил Алексей Песошин. По его словам, сегодня Нижнекамск — крупнейший моногород Татарстана и один из опорных промышленных центров страны.
Здесь производится пятая часть промышленной продукции республики и треть энергетики, 45% синтетических каучуков России и каждая вторая грузовая шина. Сосредоточено более 70% нефтеперерабатывающих мощностей республики. За семь месяцев 2026 года предприятиями района отгружено промышленной продукции более чем на 537 млрд рублей.
— Хотел пожелать и произнести слова искренней благодарности нефтехимикам и энергетикам, строителям, врачам, педагогам, работникам культуры и жилищно-коммунального хозяйства — всем, кто своим трудом создает облик и славу города. Особые слова благодарности старшему поколению, тем, кто стоял у истоков Нижнекамска и чей труд воплощен в камне. Дорогие друзья! Пусть Нижнекамск растет и хорошеет, пусть в каждом доме будут тепло, согласие и благополучие, а в душе не покидает уверенность в будущем родной земли, — пожелал Алексей Песошин.
Почетное звание за годы созидательной работы
Одним из главных событий вечера стало чествование выдающихся горожан и лучших работников предприятий и организаций. Около 20 человек были отмечены правительственными наградами различного уровня.
Звания «Почетный гражданин города Нижнекамска» был удостоен председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. После вхождения ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» в состав Группы ТАИФ, создания АО «ТАИФ-НК» и АО «ТГК-16» реализовано столько крупнейших инвестиционных проектов — более 135, в том числе 81 из которых — в Нижнекамской промышленной агломерации.
Большая поддержка оказывается в социальной сфере. При участии Альберта Шигабутдинова в городе построены Станция очистки воды (СОВ НКНХ), ледовый дворец «Нефтехим Арена», стадион «Нефтехимик», стрелковый тир, парк Нефтехимиков, модернизирована арена футбольного центра «Алмаш», благоустроены сквер Лемаева и набережная в поселке Красный Ключ, открыто ожоговое отделение НЦРМБ, возведены десятки жилых домов и множество других социальных проектов.
— Для меня большая честь быть причастным к истории Нижнекамска — города трудовой славы, одного из центров нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Хотелось бы прежде всего отдать дань великим талантам и гениальным руководителям — Лемаеву, Сахапову, Галиеву, Бусыгину, Королеву. Это великие люди. Нижнекамск продолжает развиваться. На смену пришли специалисты, которые переняли опыт созидания у предыдущих поколений, у высокопрофессиональных работников, а сегодня уже владеют современными технологиями и методами управления производством. У города есть огромный потенциал, а значит, впереди — активное развитие и новые достижения. Пусть Нижнекамск станет одним из самых развитых городов нашей страны. Спасибо всем! С праздником! — поздравил Альберт Шигабутдинов.
Профессионализм, проверенный делом
За добросовестный плодотворный труд и большой вклад в развитие нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Республики Татарстан благодарственное письмо Кабинета министров Республики Татарстан получил оператор технологических установок 6-го разряда АО «ТАИФ-НК» Виктор Егоров.
На предприятие он пришел в 2004 году — в период строительства и подготовки к запуску нового завода по производству бензина. Работа на этом этапе требовала высокой концентрации, внимательности и глубокого понимания производственных процессов. Полученные знания и опыт помогают Виктору и сегодня успешно справляться с профессиональными задачами и вносить вклад в развитие родного предприятия.
Награда стала для него не только признанием профессиональных заслуг, но и важным семейным событием.
— Большое спасибо руководству предприятия за высокую оценку моего труда. Это было очень неожиданно и приятно. Эта награда — не только моя заслуга, но и всего нашего дружного коллектива. А еще я благодарен своей семье за своевременные советы, ценные наставления и поддержку. Мой папа, Геннадий Иванович, также работал в «ТАИФ-НК», поэтому для меня особенно важно с честью продолжать трудовую династию Егоровых, — признался Виктор Егоров после церемонии награждения.
Этот город — самый лучший город на земле
После завершения официальной части начался большой концерт с участием местных артистов, звезд татарской эстрады. Хедлайнером вечера стала группа The Hatters.
Весь праздничный вечер сотрудники Группы ТАИФ охотно делились своими чувствами к Нижнекамску — городу, который для одних стал малой родиной, а для других — местом работы, новых возможностей и больших перспектив.
— Нижнекамск — мой любимый город! Желаю всем здоровья, счастья и всего самого доброго. Мне нравится гулять по городу, кататься на велосипеде, ездить на машине. Приглашаем всех в гости, — с улыбкой сказал инженер технического надзора АО «ТАИФ-НК» Ильдус Ягфаров.
— Я люблю Нижнекамск за его компактность: здесь всегда можно быстро добраться до нужного места. Рада была принять участие в праздничном мероприятии. Особенно гордо было представлять нашу компанию и идти в составе колонны, — призналась специалист САП АО «ТАИФ-НК» Розалия Сахбутдинова.
— Нижнекамск — город с особым характером. Здесь живут сильные люди, а мощный промышленный кластер работает во благо жителей. Участие в таком торжественном мероприятии вызывает большую гордость. От всей души поздравляю родной город с 60-летием! — поздравил инженер-эксперт службы КСАИМ отдела материально-технических ресурсов АО «ТАИФ-НК» Николай Кузнецов.
— Я очень люблю Нижнекамск, потому что родилась здесь. Это моя малая родина. В Нижнекамске все замечательно: он красивый, зеленый и уютный. Желаю городу процветания, новых открытий, успехов и счастья, — пожелала менеджер «ТАИФ-НК АЗС» Альбина Гумерова.
— Многие приезжие отмечают, что Нижнекамск — молодой и очень зеленый город. Будем и дальше поддерживать эту традицию и вместе работать ради его будущего, — признался менеджер «ТАИФ-НК АЗС» Вячеслав Игнатьев.
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