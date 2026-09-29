60 лет созидания

Нижнекамск отметил юбилей вместе с Группой ТАИФ

Фото: Роман Хасаев

От первых строительных вагончиков до высокотехнологичных производств — таков путь Нижнекамска за 60 лет. Юбилей города стал праздником трудовой славы, промышленной мощи и сплоченности его жителей. В этот день чествовали первостроителей, почетных граждан и лучших работников градообразующих предприятий, благодаря которым город продолжает уверенно развиваться и двигаться вперед. Как это было — в репортаже «Реального времени».

Город-сад, город-труженик

День города развернулся на двух площадках: утром на проспекте Шинников состоялся всероссийский забег «Кросс Наций». Со второй половины дня мероприятия продолжились в парке «Семья» и на площадке торгового центра «Манзара». Здесь гостей ждали ярмарка мастеров, гастрофестиваль, выставка мото— и автотехники…

Шесть строительных вагончиков стали символами большой стройки на Каме и рассказали о прошлом, настоящем и будущем города. Альберт Муклаков

Особое впечатление произвела экспозиция, созданная работниками Комплексного музея Нижнекамска. Шесть строительных вагончиков стали символами большой стройки на Каме и рассказали о прошлом, настоящем и будущем города. Первый получил название «Замысел», второй — «Романтика первопроходцев», третий — «Ударная стройка», четвертый — «Производство», пятый — «Город-сад», шестой — «Перспективы».

Гости и жители города охотно заглядывали в каждый вагончик, но чаще всего задерживались в четвертом. Здесь они знакомились с основными вехами становления градообразующих предприятий, без которых невозможно представить развитие города. Свой стенд подготовила и Группа ТАИФ.

Свой стенд в четвертом вагончике представила и Группа ТАИФ. Фото: Альберт Муклаков. Альберт Муклаков

— «ТАИФ-НК» — один из лидеров в области нефтепереработки. Здесь вы можете видеть основные виды нашей продукции, есть и уникальные. В первую очередь это новый продукт — концентрированный остаток гидрокрекинга гудрона. Он используется при производстве продукции цветной и черной металлургии. Также сейчас активно прорабатывается инвестиционный проект по производству литейного кокса. Эта продукция практически полностью покроет потребности российского рынка. Она будет использоваться при производстве минеральной ваты и других теплоизоляционных материалов, которые применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, — рассказал руководитель службы перспективного развития и повышения эффективности АО «ТАИФ-НК» Айдар Ахмадуллин.

Экскурсия в мир нефтепереработки

Заглянул в строительный вагончик под номером четыре и житель Башкирии Артемий Сенько. Молодой человек мечтает переехать жить в Нижнекамск. Сейчас активно ищет работу.

— Меня заинтересовала история становления города, а также деятельность предприятия «ТАИФ-НК». Здесь производят большое количество топлива и другой нефтеперерабатывающей продукции. Я много слышал об этом предприятии и желаю ему дальнейшего процветания, а всем жителям города — благополучия, — пожелал Артемий.

Заглянул в строительный вагончик под номером четыре и житель Башкирии Артемий Сенько. Лилия Егорова

Своему сыну Радмиру о «ТАИФ-НК» рассказал сотрудник Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (НЦРМБ) Флорид Вахитов. Мальчик с интересом разглядывал стеклянные колбочки и слушал, что в них находится.

— Здесь битум, бензин марок АИ-95 и АИ-92, а это — топливо для реактивных двигателей. Все это производят в нашем родном городе, — с гордостью объяснял сыну Флорид Вахитов.

Не обошли вниманием символы большой стройки на Каме — строительные вагончики — и почетные гости праздника: премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, мэр Нижнекамска Радмир Беляев и депутат Государственной думы РФ Айдар Метшин.

Не обошли вниманием символы большой стройки на Каме — строительные вагончики — и почетные гости праздника. Альберт Муклаков

— «ТАИФ-НК» развивает не только традиционные направления нефтепереработки, но и перспективные проекты. Освоение производства литейного кокса и выпуск нового продукта КОГГ для металлургической отрасли позволят расширить линейку продукции, укрепить позиции предприятия и внести вклад в развитие отечественной промышленности, — рассказали в компании.

Промышленное сердце Татарстана

После знакомства с экспозициями и праздничными площадками почетные гости поднялись на трибуны, где их уже ждали те, кто много лет назад приехал на большую стройку, чтобы возвести солнечный город на Каме.

После знакомства с экспозициями и праздничными площадками почетные гости поднялись на трибуны. Альберт Муклаков

Праздничная программа открылась театрализованным прологом «Территория смелых». Затем по площади прошли представители предприятий и организаций города, продемонстрировав единство и сплоченность его жителей. Среди участников торжественного шествия — колонна Группы ТАИФ.

По площади прошли работники Группы ТАИФ, продемонстрировав единство и сплоченность жителей города. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Обращаясь к нижнекамцам, Радмир Беляев отметил, что даже в непростое время город сохраняет прочный потенциал для роста и с уверенностью смотрит в будущее.

— Всего за шестьдесят лет в чистом поле были построены нефтехимический гигант и один из самых красивых городов страны и республики. И все это сделано трудом наших людей: тех, кто стоит в парадном строю, кто сидит на трибунах. И, конечно же, Нижнекамск никогда не стал бы таким красивым, благоустроенным и экономически развитым без поддержки градообразующих предприятий. Отдельные слова благодарности — компаниям СИБУР, ТАИФ, «Татнефть» — за ваш труд и поддержку! Мы — одна большая семья. Вместе мы обязательно преодолеем все трудности и сделаем так, чтобы Нижнекамск всегда двигался вперед и продолжал развиваться, — торжественно сказал Радмир Беляев.

От имени Правительства Республики Татарстан нижнекамцев поздравил Алексей Песошин. По его словам, сегодня Нижнекамск — крупнейший моногород Татарстана и один из опорных промышленных центров страны.

От имени Правительства Республики Татарстан нижнекамцев поздравил Алексей Песошин. Альберт Муклаков

Здесь производится пятая часть промышленной продукции республики и треть энергетики, 45% синтетических каучуков России и каждая вторая грузовая шина. Сосредоточено более 70% нефтеперерабатывающих мощностей республики. За семь месяцев 2026 года предприятиями района отгружено промышленной продукции более чем на 537 млрд рублей.

— Хотел пожелать и произнести слова искренней благодарности нефтехимикам и энергетикам, строителям, врачам, педагогам, работникам культуры и жилищно-коммунального хозяйства — всем, кто своим трудом создает облик и славу города. Особые слова благодарности старшему поколению, тем, кто стоял у истоков Нижнекамска и чей труд воплощен в камне. Дорогие друзья! Пусть Нижнекамск растет и хорошеет, пусть в каждом доме будут тепло, согласие и благополучие, а в душе не покидает уверенность в будущем родной земли, — пожелал Алексей Песошин.

Почетное звание за годы созидательной работы

Одним из главных событий вечера стало чествование выдающихся горожан и лучших работников предприятий и организаций. Около 20 человек были отмечены правительственными наградами различного уровня.

Звания «Почетный гражданин города Нижнекамска» был удостоен председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. После вхождения ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез» в состав Группы ТАИФ, создания АО «ТАИФ-НК» и АО «ТГК-16» реализовано столько крупнейших инвестиционных проектов — более 135, в том числе 81 из которых — в Нижнекамской промышленной агломерации.

Большая поддержка оказывается в социальной сфере. При участии Альберта Шигабутдинова в городе построены Станция очистки воды (СОВ НКНХ), ледовый дворец «Нефтехим Арена», стадион «Нефтехимик», стрелковый тир, парк Нефтехимиков, модернизирована арена футбольного центра «Алмаш», благоустроены сквер Лемаева и набережная в поселке Красный Ключ, открыто ожоговое отделение НЦРМБ, возведены десятки жилых домов и множество других социальных проектов.

Звания «Почетный гражданин города Нижнекамска» был удостоен председатель правления АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Для меня большая честь быть причастным к истории Нижнекамска — города трудовой славы, одного из центров нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Хотелось бы прежде всего отдать дань великим талантам и гениальным руководителям — Лемаеву, Сахапову, Галиеву, Бусыгину, Королеву. Это великие люди. Нижнекамск продолжает развиваться. На смену пришли специалисты, которые переняли опыт созидания у предыдущих поколений, у высокопрофессиональных работников, а сегодня уже владеют современными технологиями и методами управления производством. У города есть огромный потенциал, а значит, впереди — активное развитие и новые достижения. Пусть Нижнекамск станет одним из самых развитых городов нашей страны. Спасибо всем! С праздником! — поздравил Альберт Шигабутдинов.

Профессионализм, проверенный делом

За добросовестный плодотворный труд и большой вклад в развитие нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Республики Татарстан благодарственное письмо Кабинета министров Республики Татарстан получил оператор технологических установок 6-го разряда АО «ТАИФ-НК» Виктор Егоров.

На предприятие он пришел в 2004 году — в период строительства и подготовки к запуску нового завода по производству бензина. Работа на этом этапе требовала высокой концентрации, внимательности и глубокого понимания производственных процессов. Полученные знания и опыт помогают Виктору и сегодня успешно справляться с профессиональными задачами и вносить вклад в развитие родного предприятия.

Благодарственное письмо Кабинета министров Республики Татарстан получил оператор технологических установок АО «ТАИФ-НК» Виктор Егоров. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Награда стала для него не только признанием профессиональных заслуг, но и важным семейным событием.

— Большое спасибо руководству предприятия за высокую оценку моего труда. Это было очень неожиданно и приятно. Эта награда — не только моя заслуга, но и всего нашего дружного коллектива. А еще я благодарен своей семье за своевременные советы, ценные наставления и поддержку. Мой папа, Геннадий Иванович, также работал в «ТАИФ-НК», поэтому для меня особенно важно с честью продолжать трудовую династию Егоровых, — признался Виктор Егоров после церемонии награждения.

Этот город — самый лучший город на земле

После завершения официальной части начался большой концерт с участием местных артистов, звезд татарской эстрады. Хедлайнером вечера стала группа The Hatters.

Весь праздничный вечер сотрудники Группы ТАИФ охотно делились своими чувствами к Нижнекамску — городу, который для одних стал малой родиной, а для других — местом работы, новых возможностей и больших перспектив.

Весь праздничный вечер сотрудники Группы ТАИФ охотно делились своими чувствами к Нижнекамску. Альберт Муклаков

— Нижнекамск — мой любимый город! Желаю всем здоровья, счастья и всего самого доброго. Мне нравится гулять по городу, кататься на велосипеде, ездить на машине. Приглашаем всех в гости, — с улыбкой сказал инженер технического надзора АО «ТАИФ-НК» Ильдус Ягфаров.

— Я люблю Нижнекамск за его компактность: здесь всегда можно быстро добраться до нужного места. Рада была принять участие в праздничном мероприятии. Особенно гордо было представлять нашу компанию и идти в составе колонны, — призналась специалист САП АО «ТАИФ-НК» Розалия Сахбутдинова.

Участник парада трудовых коллективов работник АО «ТАИФ-НК» Николай Кузнецов. Альберт Муклаков

— Нижнекамск — город с особым характером. Здесь живут сильные люди, а мощный промышленный кластер работает во благо жителей. Участие в таком торжественном мероприятии вызывает большую гордость. От всей души поздравляю родной город с 60-летием! — поздравил инженер-эксперт службы КСАИМ отдела материально-технических ресурсов АО «ТАИФ-НК» Николай Кузнецов.

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— Я очень люблю Нижнекамск, потому что родилась здесь. Это моя малая родина. В Нижнекамске все замечательно: он красивый, зеленый и уютный. Желаю городу процветания, новых открытий, успехов и счастья, — пожелала менеджер «ТАИФ-НК АЗС» Альбина Гумерова.

— Многие приезжие отмечают, что Нижнекамск — молодой и очень зеленый город. Будем и дальше поддерживать эту традицию и вместе работать ради его будущего, — признался менеджер «ТАИФ-НК АЗС» Вячеслав Игнатьев.