КАМАЗ заключил контракт на $51,5 млн на поставку грузовиков в Мали

Контракт подписан в Бамако в присутствии министра экономики и финансов, а также министра транспорта и инфраструктуры Мали

Фото: Сергей Козлов

ПАО «КАМАЗ» заключило с малийской компанией SMTL-SA контракт на поставку грузовиков и создание инфраструктуры для их обслуживания в Мали. Стоимость сделки составляет $51,5 млн (30 млрд западноафриканских франков), сообщил телеканал Kati24.

Контракт подписан в Бамако в присутствии министра экономики и финансов, а также министра транспорта и инфраструктуры Мали.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

По условиям сделки, помимо поставок техники, в столице Мали создадут мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей. Стороны также обсуждают организацию сборки грузовиков, поставки запчастей, передачу технологий и подготовку малийских специалистов в Казани.

Сделка заключена в рамках межправительственного соглашения между Россией и Мали. Детали контракта КАМАЗ не раскрывает.

Напомним, в мае этого года в Казани обсуждали тему развития сотрудничества России и Мали в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».

Зульфат Шафигуллин