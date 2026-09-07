В казанском Кремле прокомментировали массированную атаку БПЛА на Закамье

Есть повреждения гражданского и промышленного объектов, жертв и разрушений нет

В Закамской зоне Татарстана обломки БПЛА повредили гражданский и промышленный объекты. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Силам ПВО и бойцам мобильных огневых групп удалось отразить атаку вражеских беспилотников. Жертв и разрушений — нет. Раис Татарстана Рустам Минниханов в оперативном режиме получает все доклады.

— В результате атаки есть незначительные повреждения от попадания обломков БПЛА. Как на гражданский, так и на промышленный объект. В то же время жертв, пострадавших и разрушений нет. Производственные процессы не нарушены, — говорится в заявлении пресс-службы раиса Татарстана.

Ранее мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об успешном отражении массированной атаки БПЛА на Нижнекамский район.

В ночные часы на всей территории Татарстана действовал режим беспилотной опасности. В восьми городах Закамья объявляли угрозу атаки вражеских БПЛА, включались сирены воздушной тревоги. Также на несколько часов временно останавливали свою работу все три татарстанских аэропорта — в Казани, Нижнекамске и Бугульме. Сейчас все ограничения в республике сняты.

Зульфат Шафигуллин