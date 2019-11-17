В казанском аэропорту почтили память погибших при катастрофе Боинга-737 в 2013 году

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Сегодня в международном аэропорту «Казань» состоялся траурный митинг в память о жертвах крушения Боинга-737 17 ноября 2013 года.

В начале церемонии были зачитаны имена всех погибших в авиакатастрофе. Затем объявили минуту молчания. Собравшиеся возложили цветы к мемориальному комплексу с фамилиями погибших.

Как сообщает пресс-служба президента Татарстана, на траурном митинге присутствовал премьер-министр республики Алексей Песошин, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, а также друзья и родственники погибших.



Авиалайнер Boeing 737-500 компании «Татарстан», следовавший по маршруту Москва — Казань, потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли все находившиеся на его борту 50 человек — 44 пассажира и 6 членов экипажа.