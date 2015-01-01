«Адмирал» два года спустя. Судебный процесс по делу о трагедии в ТЦ
6 февраля 2017 года в казанском ДК «Юность» стартовал процесс по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал». В марте 2015-го при пожаре на рынке, размещавшемся в бывших корпусах завода, погибли 19 человек: двое сгорели без следа, останки 17 жертв удалось найти и опознать. Ранения и увечья получили 61 человек, потеряли близких и товар — более 600. Потерпевшим по делу «Адмирала» было направлено почти 700 повесток. «Реальное время» следит за ходом судебного процесса.
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