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В Сабинском районе разбился самолет Cessna-172 — погибли два человека

12:19, 12.09.2026

На земле разрушений, погибших и пострадавших нет

В Сабинском районе разбился самолет Cessna-172 — погибли два человека
Фото: предоставлено ГУ МЧС РФ по Татарстану

В огороде частного жилого дома в Сабинском районе рухнул самолет Cessna-172. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Погибли два человека — пилот и пассажир. На земле разрушений, погибших и пострадавших нет.

Причина происшествия устанавливается.

Денис Петров

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