В Сабинском районе разбился самолет Cessna-172 — погибли два человека
На земле разрушений, погибших и пострадавших нет
В огороде частного жилого дома в Сабинском районе рухнул самолет Cessna-172. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Погибли два человека — пилот и пассажир. На земле разрушений, погибших и пострадавших нет.
Причина происшествия устанавливается.
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