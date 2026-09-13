Пресс-служба раиса: в результате атаки БПЛА на Нижнекамск пострадали 12 человек

Раис республики поручил в короткие сроки устранить последствия атаки

В результате атаки БПЛА на Нижнекамск пострадало 12 человек. Их состояние под пристальным вниманием врачей, сообщила пресс-служба раиса РТ.



— По поручению Рустама Минниханова в Нижнекамск направился премьер-министр Алексей Песошин. Раис республики поручил в короткие сроки устранить последствия атаки. В случае необходимости организовать для жителей поврежденных квартир временное размещение. С учетом погодных условий, оперативно застеклить окна. Глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев посетил все объекты, подвергшиеся атаке, службы города ведут работу по ликвидации последствий, — отмечается в сообщении.

В результате налета повреждены, как промышленные, так и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен.

— К сожалению, под удар попали мирные жители, которые спали ранним утром дома. В результате атаки на жилой дом есть 4 пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. Один беспилотник попал в дерево и в результате удара повредил стоявший рядом автомобиль, в нем находилось 4 молодых человека. Двое погибли, еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии, — отметили в пресс-службе раиса.

Никита Егоров