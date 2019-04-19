Инвентарная афера в БТИ: ведущему юрисконсульту Бюро предъявили взятки

Чиновницу подозревают в коррупционных фокусах с таксой 40 тысяч рублей и ищут новые эпизоды

Фото: Ирина Плотникова

Коррупционная статья появилась в скандальном деле о хищениях чужой недвижимости путем подмены документов в инвентарных делах АО «Бюро технической инвентаризации». Обвиняемую в аферах сотрудницу БТИ Марию Чинахову заподозрили еще и в получении двух взяток — новые эпизоды появились перед продлением ее домашнего ареста. Всего по делу арестованы четверо, из них в «полной несознанке» и в СИЗО — лишь чиновник из Кирова.

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Ежедневные прогулки, возможность посещения больниц и спортзала просили у суда трое фигурантов «дела БТИ». В итоге всем троим Советский райсуд Казани смягчил условия домашнего ареста. И продлил его до 18 июня.

На тот же срок в СИЗО был оставлен замдиректора МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова Михаил Юрьевич Мартыненко, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда. Кстати, Мартыненко — полный тезка владельца ликвидированных казанских компаний — «Юридическая фирма «Бэст Груп» и «Азбука жилья». Следователи считают этого кировского чиновника соучастником хищений двух объектов в Казани. Сам он вину не признает. Под стражей находится с начала марта.

Напомним, уголовное дело было возбуждено 18 февраля — в отношении бывшего техника АО «Бюро технической инвентаризации РТ», а ныне — директора и учредителя риелторской компании «Барс-Сити Групп» Марины Мазитовой, председателя ЖСК «Заря-28» Артура Акчурина, Ларисы Васильевой и неустановленных лиц. Акчурин и Мазитова с 21 февраля находятся под домашним арестом. Днем позже ту же меру пресечения избрали Марии Чинаховой, ведущему юрисконсульту БТИ РТ.

40 из 250 тысяч предназначались на взятку должностным лицам БТИ. Фото: bti.tatarstan.ru



В отношении Васильевой мера пресечения не избиралась. Между тем в новых эпизодах дела ей отводится ключевая роль. В Следкоме полагают, что именно Васильева с неким неустановленным фигурантом не позднее ноября 2014 года передали Мазитовой 250 тысяч рублей — за изготовление сфальсифицированных договоров: за 1951 год — о предоставлении отделом Юдинского поселкового совета участка на улице Новороссийской в бессрочное пользование под строительство частного дома и за 1993 год — о купле-продаже этого участка.

40 из 250 тысяч предназначались на взятку должностным лицам БТИ. По версии силовиков, их получила Чинахова — за внесение в инвентарное дело фиктивных документов, хотя по роду деятельности она отвечала за правовую экспертизу правоустанавливающих документов. В итоге по липовым документам было зарегистрировано право собственности.

Еще за 40 тысяч по той же схеме сотрудница БТИ помогла легализовать липовый договор якобы 1978 года в инвентарном деле по участку на улице Водников, полагают в Следкоме. Правда, в этом случае за фальсификацию и передачу взятки Васильева и неустановленные лица отдали Мазитовой, по версии следствия, уже 300 тысяч рублей.

Ущерб по двум эпизодам оценен почти в 4 млн рублей. Общий ущерб по делу пока составляет 6 млн рублей.

На данный момент Чинахова подозревается в получении двух взяток и обвиняется в двух мошенничествах в особо крупном размере. Фото Ирины Плотниковой



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Новое дело в отношении Марии Чинаховой возбудили незадолго до продления срока ее домашнего ареста. Адвокат фигурантки Игорь Турушев дал понять, что говорить о позиции защиты пока рано: «Обвинение в этой части не предъявлено, и никаких следственных действий пока не проводилось».

На данный момент Чинахова подозревается в получении двух взяток и обвиняется в двух мошенничествах в особо крупном размере. Последние на допросе не признала, давать показания отказалась.

«Прошу назначить суд более мягкую меру пресечения. Хотя бы разрешить прогулки на несколько часов в день», — эти доводы Чинаховой ранее не помогли убедить Верховный суд Татарстана. При продлении домашнего ареста суд районный дал ей возможность бывать на свежем воздухе — час в день.

Такой же час по решению Советского райсуда Казани получил на этой неделе и обвиняемый председатель правления ЖСК Акчурин. Его адвокат Павел Мазуренко надеялся на большее — рабочее место его клиента находится в доме, где он живет, — на улице Батыршина. «Прошу разрешить ему продолжать там работать из дома. Также он очень любит заниматься спортом, прошу разрешить моему подзащитному выходить на прогулки или в спортзал», — выступил в суде защитник.

Его коллега в защиту частично признавшей вину Марины Мазитовой говорил, что прогулки ей необходимы из-за проблем с низким давлением. «Мне приходится пить кофе, чтобы поднять давление», — подтверждала обвиняемая.

Такой же час по решению Советского райсуда Казани получил на этой неделе и обвиняемый председатель правления ЖСК Акчурин. Фото Максима Платонова

В ходатайстве следователя прозвучала информация — есть основания полагать, что обвиняемые причастны «к совершению аналогичных тяжких преступлений на территории Татарстана». Источники «Реального времени» не исключают появление целой серии новых эпизодов. Напомним, вскрылась афера в ходе работы силовиков по другому делу — при обыске изъяли флэшку и на ней обнаружили электронные макеты договоров 50—70-х годов.