Все татарстанские аэропорты возобновили работу в полном объеме

Воздушные аэрогавани закрывались ночью из-за беспилотной опасности

Фото: Реальное время

Все три аэропорта Татарстана возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения на полеты в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска вводились ночью в связи с объявлением режима беспилотной опасности в Татарстане. Нижнекамская воздушная аэрогавань возобновила работу позже всех остальных.

Зульфат Шафигуллин