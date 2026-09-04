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Все татарстанские аэропорты возобновили работу в полном объеме

09:09, 04.09.2026

Воздушные аэрогавани закрывались ночью из-за беспилотной опасности

Все татарстанские аэропорты возобновили работу в полном объеме
Фото: Реальное время

Все три аэропорта Татарстана возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения на полеты в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска вводились ночью в связи с объявлением режима беспилотной опасности в Татарстане. Нижнекамская воздушная аэрогавань возобновила работу позже всех остальных.

Зульфат Шафигуллин

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