Все татарстанские аэропорты возобновили работу в полном объеме
Воздушные аэрогавани закрывались ночью из-за беспилотной опасности
Все три аэропорта Татарстана возобновили работу в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения на полеты в аэропортах Казани, Бугульмы и Нижнекамска вводились ночью в связи с объявлением режима беспилотной опасности в Татарстане. Нижнекамская воздушная аэрогавань возобновила работу позже всех остальных.
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