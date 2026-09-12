В Татарстане после крушения самолета возбудили уголовное дело
Рассматриваются две версии: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна
Центральное МСУТ СК России после крушения самолета Cessna-172 в Сабинском районе Татарстана, в котором погибли пилот и пассажир, возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, самолет упал в огороде частного дома в селе Шемордан.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК на транспорте. Рассматриваются две версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна.
Также на место выехал заместитель Татарского транспортного прокурора. Ведомство проводит проверку, обстоятельства происшествия, а также ход и результаты работы находятся на контроле.
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