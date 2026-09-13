Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на Нижнекамск

По обнаруженным вещественным доказательствам назначат судебные экспертизы

Фото: Ринат Назметдинов

В связи с атаками ВСУ на гражданские объекты в Татарстане возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.



По последним данным, ночью 13 сентября вооруженные формирования Украины нанесли удары БПЛА по гражданским объектам и жилым домам Нижнекамска. В результате произошедшего погибли два человека, также есть пострадавшие среди мирных жителей. Зафиксированы повреждения в жилом секторе.

— Следователи и криминалисты СК России работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы, — говорится в сообщении.

Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередные террористические акты против мирных граждан.

Никита Егоров