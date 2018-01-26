Вместо камеры домой: чему Роберт Мусин учился в СИЗО

Экс-глава ТФБ будет ночевать дома, но прокуратура не верит ни в тяжесть его болезни, ни в искренность признаний в злоупотреблениях на 24,6 млрд рублей

Фото: Ирина Плотникова

После 10 месяцев ареста в Казани освобожден депутат Госсовета РТ и бывший предправления рухнувшего «Татфондбанка». Свой 54-й день рождения Роберт Мусин встретит дома и в электронном браслете, если прокурорам не удастся добиться отмены сегодняшнего решения Приволжского суда Казани. В ожидании вердикта Мусин обсудил с охранником ФСИН, кто такой кум и хозяин в колонии, почему деньги ТФБ «плохо ищут» и даже будущее роботов, — передает журналист «Реального времени». А на самом заседании выяснилось — Следком копает под топ-менеджеров «Интеха» и «Татагропромбанка».

Мусин о деньгах ТФБ: «Надеюсь, хотя бы миллиардов 25 найдут»



Прогноз телеграм-каналов об освобождении банкира Мусина сегодня сбылся на 100 процентов, несмотря на активный протест прокуратуры. Впервые при рассмотрении меры пресечения Приволжским райсудом сам арестант участвовал в заседании, пусть и посредством видеосвязи с СИЗО-2. Туда его сегодня в первой половине дня вернули из больницы для осужденных.

Тяжелобольным Мусин не выглядел, скорее очень уставшим. Правда, собравшиеся в зале многочисленные вкладчики могли увидеть экс-главу ТФБ, выйдя к трибуне — развернутый на зал монитор неисправен, причем уже несколько месяцев. Сам Мусин мог видеть тоже только судью, прокурора и своих адвокатов. А вот выкрики возмущенной публики ему были слышны.

В перерыве заседания собравшиеся у монитора вкладчики могли слышать и неформальную беседу большого человека в «клетке» с представителем ФСИН. «15 млрд нашли — плохо ищут! Ты понял, да?! — сказал о деньгах ТФБ бывший глава банка. — Я вот даже отсюда говорю: «Ищите лучше!» Я надеюсь, что хотя бы миллиардов 25 найдут. У кого 100 млн [лежало] — 40 млн все равно получит. Это тоже неплохо». Охранник за кадром согласился: «Огромная сумма!».

Дальше арестант и сотрудник ФСИН затронули тему, куда простому работяге податься. «Заводов не так много осталось. Мир будет развиваться так, что низкую интеллектуальную работу роботы будут делать», — поделился мнением бывший министр финансов РТ. Охранник согласился. А после уже сам выступил в роли эксперта, когда Мусин заинтересовался кто из начальства на «зоне» какие вопросы решает. «Есть начальник лагеря — «хозяин», а есть первый зам — «кум». Зачем его «кум» называют?», — спросил обвиняемый. И получил ответ, может потому, что в колонии начальник «рубит», а «кум» решает «бытовые и шкурные вопросы». «А еще кто есть?», — продолжил изучать лагерную иерархию Мусин. И получил ответ, что есть зам по режиму, зам по тылу, медик, бухгалтер. На этих словах банкир увидел, наконец, сигналы своих защитников, понял, что его слушают и оборвал разговор.

Интересы экс-главы ТФБ сегодня представляли два адвоката — с декабря в паре с Алексеем Клюкиным работает Тамара Овчинникова



До конца следствия — 2 года, но...

Интересы экс-главы ТФБ сегодня представляли два адвоката — с декабря в паре с Алексеем Клюкиным работает Тамара Овчинникова (один из защитников главы «Свея» Рашида Аитова). На заседание пришли и четверо следователей во главе с руководителем следственной группы по делу ТФБ Игорем Мухиным. Сегодня они выступили фактически единым фронтом с защитой. Противостоял их позиции в одиночку прокурор отдела прокуратуры РТ Фанис Гильметдинов.

Ходатайство следствия об освобождении Роберта Мусина под домашний арест было богато свежими фактами по уголовному делу. Выяснилось, что 19 января подследственному предъявили обвинения по четырем эпизодам преступлений — все по ч. 2 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия») — с рекордным для регионального Следкома размером ущерба в 24,6 млрд рублей. В частности, это эпизоды «по обстоятельствам получения заведомо невозвратного кредита Банка России» (ущерб в 3,1 млрд рублей, — прим. ред.), по фактам выдачи кредитов двум организациям (ООО «Бытовая электроника» — 16,8 млрд, ООО «Аида и Д» — 133 млн рублей) и «обстоятельства взаимоотношений с кредитной организацией («Бинбанк» — 2,7 млрд рублей), — пояснил суду Игорь Мухин.

Банкир полностью признал вину по предъявленным эпизодам, они подкрепляются иными доказательствами и уже в понедельник, 29 января следствие готово выделить эти эпизоды в отдельное производство и начать знакомить обвиняемого с его материалами, готовя дело к отправке в суд. По мнению Мухина, «на объективности и всесторонности расследования» еще 18 эпизодов «дела ТФБ» такой подход не отразится. Зато позволит соблюсти разумные сроки следствия и Уголовно-процессуальный кодекс, которым установлен предельный срок содержания под стражей по таким делам — 12 месяцев. Причем закон обязывает следователей минимум за месяц до окончания этого срока начать то самое ознакомление обвиняемого в порядке статьи 217 УПК РФ. А для полного завершения расследования необходимо еще 1,5—2 года, — сообщил суду Игорь Мухин. Напомним, ранее Следком заявлял — ущерб по делу ТФБ оценен в 50,5 млрд рублей.

Банкир полностью признал вину по предъявленным эпизодам



В России у Мусиных не нашли и полмиллиарда

В целях обеспечения гражданских исков потерпевших по четырем эпизодам — Банка России и АСВ — на имущество банкира и членов его семьи наложен арест. По оценке Следкома, арестованное тянет на 321 млн рублей, однако это без учета выведенных в офшоры денег — по эпизоду легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) на заграничных счетах арестованы еще порядка 3 млрд в рублевом эквиваленте. Кроме того, под арестом имущество аффилированных компаний и лиц еще на 3,3 млрд рублей.

— Расследование уголовного дела продолжится. Будет дана оценка должностным лицам ПАО «Интехбанк», ООО «Татагропромбанк» и иных кредитных учреждений, организаций консолидированной банковской группы, — пообещал руководитель следственной группы. — Следственные органы не исключают возможности привлечения их в качестве подозреваемых по настоящему уголовному делу.

Как выяснило «Реальное время», ранее попавшие под подозрение по делу о мошенничестве с кредитом ЦБ на 3,1 млрд рублей руководители «Новой нефтехимии», «Сувар Девелопмента» и «Роял Тайм Групп» свой статус в этом уголовном деле сохранили. Но само дело о мошенничестве к отправке в суд пока не готово. В отличие от четырех эпизодов Мусина, за которые он, кстати, планирует ответить в особом порядке!

Мухин подчеркнул, что при изменении меры пресечения, ранее избранной по ходатайству следствия, необходимо согласие следователя или дознавателя, а отнюдь не прокурора. В случае отказа в ходатайстве о переводе Мусина под домашний арест, «следствие будет вынуждено ограничиться мерой в виде подписки о невыезде», — предупредил он и добавил, что такой подход категорически не допустим.

Мухин попросил суд изучить приобщенную справку из филиала медсанчасти УФСИН по РТ о состоянии здоровья Мусин и попросил отпустить подследственного под домашний арест сроком до 16 марта. Срок следствия, кстати, продлен до середины мая. «Мы против!», — прокричала с места одна из пенсионерок с плакатом «Вор должен сидеть в тюрьме». Такие же плакаты от активиста Дмитрия Бердникова получили еще пятеро его сторонников. Сам Бердников на процессе успел сделать селфи на фоне монитора с Мусиным. В руках он держал тот же плакатик в рамке, впервые засвеченный 3 марта 2017-го, в ночь ареста банкира.

«Мы против!», — кричали с мест сторонники Бердникова



Признание без признания?

Прокурор Фанис Гильметдинов задал следователю ряд вопросов, выяснив — пока Мусин не возместил ни копейки, а заключения о невозможности его содержания под стражей по медицинским показаниям нет. «Основания для изменения меры пресечения Мусину на более мягкую в настоящее время отсутствуют», — заявил представитель надзорного ведомства. И сорвал аплодисменты зала! Воодушевленный прокурор продолжил: «Его [обвиняемого] показания от 19 января являются малоинформативными и сводятся к констатации уже известных следствию фактов. Формально он признает вину, но полностью отрицает умышленный характер действий...».

Уже после заседания «Реальному времени» удалось узнать, что комментарий Гильметдинова касался цитаты последних показаний Мусина: «Никаких действий, направленных на обман или злоупотребление доверием, я не совершал». В тех же показаниях экс-глава ТФБ подтверждает уже установленные факты подписания им важных банковских документов.

Арестованное лично у Мусиных составляет 1% от суммы причиненного действиями банкира ущерба, продолжил прокурор. Он напомнил ранее засвеченные следствием факты: 26 выездов Мусина за пределы РФ в 2015—2017 годах, аренда самолетов, вертолетов и водных судов с неограниченным районом плавания. При таких обстоятельствах, «в случае отмены или изменения меры пресечения обвиняемый может покинуть территорию РФ, оказать давление, на свидетелей», — озвучил позицию прокуратуры РТ Фанис Гильметдинов. «Молодец! Пожизненный [ему] срок», — выкрикнули из зала. Несмотря на неоднократные предупреждения судьи Ильнура Гарифуллина до удаления крикунов из зала дело не дошло.

Несмотря на неоднократные предупреждения судьи до удаления крикунов из зала дело не дошло

Мусина отправили в арестованную квартиру

Адвокат Алексей Клюкин заявил — не видел в материалах ни одного доказательства, что Роберт Ринатович кому-либо угрожал либо пытался скрыться. Он упрекнул прокурора, отметив, что доказательств заграничным вояжам его клиента и владению речным и воздушным транспортом, не представлено. Он напомнил — отказ в ходатайстве Следкома «повлечет изменение меры пресечения на подписку о невыезде». «Казалось бы, чего нам еще желать?!», — задался защитник. Правда, попытка представить, что домашний арест Мусина не выгоден защите, провалилась. Большинству собравшихся в зале было известно — этот срок идет в зачет по приговору.

Новый защитник Мусина сделала акцент на его состоянии здоровья. Следствием предоставлено огромное количество медицинских документов сообщила Тамара Овчинникова, упомянув постоянные гипертонические кризы своего клиента и обострения ишемической болезни сердца. Тут активистка из группы Бердникова стала кричать: «У нас несколько людей уже умерли!». Овчинникова продолжила — «развитие таких заболеваний может остановить работу следствия минимум на полгода», в случае госпитализации обвиняемого. Домашний же арест, по ее мнению, будет способствовать тому, что дело уйдет в суд в установленные сроки.

«Я присоединяюсь к тому, что сказали адвокаты. Спасибо!» — обронил сам Роберт Мусин. «Вор!», — выкрикнул из зала Бердников.

В совещательной комнате судья Гарифуллин провел почти час, а затем объявил — «объективных препятствий для изменения меры пресечения на домашний арест не имеется». Он постановил освободить Мусина из-под стражи в зале суда и заявил — постановление может быть оспорено в течение трех суток. «Позор!», — раздался крик в зале.

Источники «Реального времени» уверяют, что во ФСИН исполнили решение Фемиды уже сегодня, отпустив банкира домой, в арестованную квартирку на улице Тельмана. А прокуратура РТ готовит апелляционное представление.

1 / 17 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова