В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности — МЧС
Ограничения действуют с 01.57 мск
На всей территории Татарстана объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения введены с 01.57 по московскому времени.
Аэропорт Казани временно приостановил работу на фоне беспилотной опасности, сообщили в Росавиации.
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