Новости происшествий

05:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности — МЧС

02:01, 07.09.2026

Ограничения действуют с 01.57 мск

В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности — МЧС
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения введены с 01.57 по московскому времени.

Аэропорт Казани временно приостановил работу на фоне беспилотной опасности, сообщили в Росавиации.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также