Крепкий орешек из Бугульмы: у самарских гастролеров насчитали 21 ножевое, при этом на месте ЧП не нашли ни одной пули

10 фактов о налете на дом бизнесмена Деданина

Фото: соцсети

Прошла только неделя со дня, когда на дом предпринимателя Евгения Деданина в Бугульме напали с целью разбоя и он дал отпор бандитам. Убитых уже похоронили, а силовиков, что возбудили было дело на хозяина дома, чуть ли не анафеме предали в соцсетях. Вот только подчиненные Бастрыкина продолжают считать: лучшей защитой для Деданина, использовавшего ножи против не стрелявших(!) пистолетов, могут стать результаты всестороннего и объективного расследования. «Реальное время» предлагает 10 фактов скандального дела от сотрудников МВД, Следкома и прокуратуры Татарстана.

1. Когда дети Деданиных уходили в школу, двое преступников уже находились на территории и выжидали

По записям наружного наблюдения, 12 сентября утром налетчики проникли на территорию частного дома через забор с соседним заброшенным участком и наблюдали, как сын и дочь хозяев уходят на уроки, не запирая при этом дверь. Силовики полагают, преступники выжидали, когда кто-то из хозяев дома отправится в гараж. Там и было совершено нападение.

Пережившие нападение вспоминают, бандиты явились хорошо подготовленными. На лицах — силиконовые маски, в руках — пистолеты, в карманах — скотч и пластиковые хомуты-стяжки. Хозяину дома Евгению Деданину и его другу из Казани Эдуарду Абдрахманову этими хомутами сцепили запястья за спиной, на манер наручников. Хозяйке заламывать руки не стали — просто сцепили запястья стяжкой. Скотчем залепили рты и стали требовать денег.

2. «Предметы, похожие на огнестрельное оружие». На месте не нашли ни следов пуль, ни гильз

Второй целью налетчиков был доступ к записям с камер видеонаблюдения за домом Деданиных. Распространенное следствием видео отражает момент, когда преступники ведут связанного Деданина из гаража в дом. Со слов самого Деданина, через несколько секунд после этого ему удалось освободить руки и вырваться, проходя мимо кухни, он схватил ножи и бросился на преступников, которые пытались открыть огонь на поражение. Но выстрелов не было! «Следов пуль или гильз мы не нашли», — рассказал «Реальному времени» один из участников осмотра места преступления.

Распространенное следствием видео отражает момент, когда преступники ведут связанного Деданина из гаража в дом



3. По показаниям Деданина, во время потасовки с грабителями он успел вырвать оружие сначала у одного. Но оба пистолета не стреляли

В МВД Татарстана придерживаются формулировки, что в руках нападавших были лишь «предметы, похожие на пистолет». Так говорят и о магазинных игрушках-пистолетах, используемых при реальных разбоях. На месте происшествия были изъяты два пистолета — один без магазина с патронами и со сломанной пусковой скобой был найден в зале жилого дома, другой — похожий на пневматический вариант пистолета Макарова — недалеко от гаража, близ тела убитого.

«Что это за оружие и было ли оно исправно, должны ответить эксперты, — рассказал «Реальному времени» представитель Следкома. — Со слов самого Деданина, он выхватил у одного пистолет и пытался стрелять из него, но были только щелчки — без выстрелов».

4. В доме силовики изъяли три кухонных ножа фирмы Zepter

«Когда он меня повалил, я, наверно, хаотично ударил его в спину, потому что ножей из рук я до последнего не выпускал», — вспоминал день нападения сам хозяин дома в разговоре с «Реальным временем». На допросе он рассказал, что использовал два ножа. Следователи изъяли два этих больших и острых ножа производства компании Zepter, а также еще один нож, лежавший на полу в коридоре. На вопросы, приходилось ли в прошлом учиться обращению с холодным оружием и заниматься борьбой, Деданин ответил — борьбой не занимался, просто старается поддерживать физическую форму.

5. По данным Следкома, второго убитого нашли в 8 метрах от входа в гараж

Версия о том, что в какой-то момент нападавшие захотели убежать, появилась после осмотра места происшествия. Один убитый был найден в гараже — лицом в сторону выхода, другой в 8 метрах от входа в гараж — то есть, по данным Следкома, уже за территорией домовладения.

На вопросы, приходилось ли в прошлом учиться обращению с холодным оружием и заниматься борьбой, Деданин ответил — борьбой не занимался, просто старается поддерживать физическую форму. Фото vesti.ru

6. Эксперты насчитали у налетчиков 21 ножевое ранение

У обоих погибших налетчиков были обнаружены многочисленные ранения жизненно важных органов, в том числе со стороны спины. На теле одного из убитых эксперты насчитали 13 следов от ударов ножом, на теле второго — восемь.

Телесные повреждения были зафиксированы и у хозяев дома с их гостем. Серьезнее всех пострадал Евгений Деданин. Его при нападении избили в гараже и потом, когда начал вырываться. По некоторым данным, преступники несколько раз наставляли на него пистолет и нажимали курок — но он не стрелял! В результате несколько ударов по голове хозяину дома были нанесены рукояткой пистолета.

7. Погибших примеряют к другим преступлениям

Личности погибших были установлены уже через несколько часов. 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев были прописаны в Самарской области, один был женат, судимостей не было у обоих. По данным «Реального времени», полицейские сравнивают почерк бугульминского разбоя со схожими преступлениями в Татарстане и соседних регионах, не исключая, что до визита к Деданину эта пара незваных гостей могла отметиться и в других домах. Родственники погибших забрали тела из морга 13 сентября. В разговоре с силовиками они дали понять, что будут добиваться суда над Деданиным.

8. На след третьего навела рация в рюкзаке нападавших

Еще один подозреваемый в причастности к разбою был задержан вечером 12 сентября в Бугульме и позже водворен под арест. На след 47-летнего владельца машины «Форд» и фитнес-тренера Андрея Климанова вывели сразу несколько улик. Информацию о том, что эта машина поджидала налетчиков у входа в дом, источники «Реального времени» назвали недостоверной. Первая мысль о том, что у нападавших был сообщник, у оперов и следователей появилась, когда в брошенном на входе рюкзаке одного из убитых вместе с биноклем, отверткой, гаечным ключом, скотчем и двумя кепками обнаружили рацию!

Дальше изучили камеры наблюдения и приметили «Форд», который медленно проезжал мимо дома и гаража Деданиных, перед которым уже лежал один из мертвых налетчиков. Останавливаться и выяснять, что случилось, водитель не стал. К слову, рацию у Климанова после задержания не нашли, предполагают — успел избавиться. В то же время следствие установило — фитнес-тренер был знаком с самарскими налетчиками и сдавал им квартиру в Бугульме.

На след 47-летнего владельца машины «Форд» и фитнес-тренера Андрея Климанова вывели сразу несколько улик. Фото vk.com

9. Тренер Климанов признает — квартиру самарским сдавал, участие в разбое отрицает

14 сентября в суде при избрании меры пресечения сам Климанов признал факт сдачи квартиры самарским, но наотрез отрицал причастность к разбою. Давать показания на следствии он отказался. Впрочем, по данным «Реального времени», одной из улик, свидетельствующих об обратном, стало некое СМС-сообщение в памяти одного из изъятых мобильных телефонов. В ближайшие дни арестованному должны предъявить обвинение.

10. На обжалование прокурорского решения о незаконности возбуждения дела против Деданина есть трое суток

Возбужденное 12 сентября в отношении «крепкого орешка» Деданина уголовное дело уже 13-го отменил первый зампрокурора РТ Сергей Старостин, указав, что предприниматель не выходил за пределы необходимой обороны, защищаясь и защищая близких от преступных посягательства на территории своего домовладения.

Отказное постановление из прокуратуры в Бугульме по месту проведения следственных действий получили вчера. С этого момента пошли трое суток на его обжалование. В Следкоме РТ настаивают — в рамках доследственной проверки выполнить необходимый комплекс мер просто невозможно. Требуются и следственный эксперимент по проверки показаний на месте, и экспертиза о характере получения раневых каналов — «чтобы исключить версию, что «догонял и убивал», а еще нужна психолого-психиатрическая экспертиза самого оборонявшегося, нельзя исключать действия в состоянии аффекта, — рассказал «Реальному времени» представитель следствия.

Срок проведения доследственной проверки — 10 дней, в сложных случаях может быть продлен до 30 суток, экспертиз по этому делу нужно назначать много, и некоторые совместно со следователями МВД, чтобы не дублировать, а дополнять друг друга. «Чисто с человеческой точки зрения — все на стороне Деданина, но двух погибших мы никуда не денем. И если будет установлено, что все, что он говорит, — объективно подтверждается, и все сомнения будут сняты, мы сможем прекратить дело», — официально заявила помощник руководителя Следкома по РТ Эльвира Газизова.

В Следкоме РТ настаивают — в рамках доследственной проверки выполнить необходимый комплекс мер просто невозможно. Фото Ирины Плотниковой

В свою очередь, старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев в разговоре с «Реальным временем» дал понять — решение о незаконности постановления о возбуждении дела выносилось на основе представленных на тот момент материалов следствия. «Мы считаем, что предприниматель в данном случае является потерпевшим от разбоя и нет никакой необходимости вешать на него еще и статус подозреваемого, который влечет за собой определенные издержки», — объяснил помощник прокурора республики. А еще напомнил следователям, что в рамках процессуальной проверки можно провести не экспертизу, а судебно-медицинское исследование, а вместо проверки показаний на месте — осмотр места происшествия с участием потерпевшего.

В Следкоме ссылаются на практику расследования таких дел в иных регионах. Именно в рамках уголовного дела проверялась история 2012 года, когда предприниматель Гегам Саркисян в Тульской области убил трех грабителей в своем доме. По результатам действия хозяина признали необходимой самообороной и освободили его от уголовной ответственности. Схожее прекращение в 2016 году имело место в Челябинской области, где хозяин дома Александр Григорьев застрелил из охотничьего ружья человека, который гнался за ним с ножом, а затем выстрелил в тех, кто пинал и бил палками его брата.