Евгений Деданин: «В интернете пишут, что добивал ножом убегающих, — не было такого!»

Крепкий орешек из Бугульмы. Бизнесмен, смертельно ранивший грабителей, опровергает, что добивал убегавших преступников

Не добивал никого в спину, а лишь пытался защититься, говорит бугульминский предприниматель, который накануне в одиночку сумел отбиться от двух преступников, проникнувших к нему в дом с целью наживы. Сейчас Евгений Деданин является пострадавшим по одному уголовному делу и подозреваемым по другому. По версии следствия, не исключено, что имело место превышение пределов самозащиты. Бизнесмен, который сразу после случившегося стал в глазах общественности героем, рассказал «Реальному времени», что ему ответили в Следкоме на вопрос о его статусе подозреваемого и как его семья переживает случившееся.

«Я боялся, что в гараже еще люди будут…»

«Реальному времени» официально подтвердили в МВД Татарстана и Следкоме: по факту нападения на семью бугульминца, владельца местной сети продовольственных магазинов «Изобилие» Евгения Деданина возбудили два уголовных дела. МВД Татарстана расследует обстоятельства разбоя, в котором бизнесмен и его семья являются потерпевшими. А вот Следком по РТ подозревает Деданина в убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Данная статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Сам Евгений Деданин общается с журналистами неохотно, по голосу понятно, что осознать и пережить случившееся ему непросто. Тем не менее он рассказал «Реальному времени», что вчера просидел в Следкоме до часу ночи и сам задал следователям вопрос: почему на него, потерпевшего, завели уголовное дело?

— Мне просто объяснили, что по закону так положено, потому что есть два трупа. Говорят, что якобы процедура такая — без уголовного дела в отношении меня не обойдется, — рассказывает потерпевший и подозреваемый, уточняя, что сам в этом вопросе не компетентен, поскольку юридически не подкован.

Следком по РТ подозревает Деданина в убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). Данная статья предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Фото Ирины Плотниковой

Основаниями подозревать Деданина в превышении пределов самообороны послужили ножевые ранения, которые он нанес грабителям в спину. В ряде СМИ высказали версию, что предприниматель добивал ножом убегающих от него преступников.

— В средствах массовой информации, в интернете пишут, но это вырвано из контекста, неправильно передано. Что я бежал за кем-то, преследовал — такого не было! Все происходило в процессе драки. Они тянули меня на улицу — у меня там стройматериалы, вернее, инструменты — ломы, лопаты. Сами понимаете, если бы у них лом в руках был — я бы, наверно, уже все… — говорит Деданин. — Когда он меня повалил, я, наверно, хаотично ударил его в спину, потому что ножи из рук я до последнего не выпускал, — объясняет появление ранений мужчина.

По его словам, кого-то преследовать и «валить» у него и в мыслях не было — в ситуации, когда ему и семье угрожала смертельная опасность, он думал лишь о том, чтобы защититься.

— Понимаете, я боялся, что в гараже еще люди будут, потому что они напали на меня там, и я не видел всех людей, мне завязали глаза, и у меня было мало информации. Я боялся, что из гаража еще кто-нибудь выйдет, и не знал, что будет дальше, — вспоминает Деданин.

«Внутренне чувствую себя, конечно, отвратительно»

Эту ночь семья Деданиных провела у друзей — находиться в доме, где произошло нападение и до сих пор все в крови, для его близких оказалось невозможным. Семья планирует сделать ремонт, а сегодня хотели вернуться, чтобы все отмыть.

Олеся и Евгений Деданины воспитывают двух детей — 13 и 16 лет. К счастью, в момент нападения в доме их не было — оба были в школе. На следующий день после случившегося дети на учебу не пошли, остались в семье друзей. По словам бизнесмена, его супруга до сих пор не может успокоиться и плачет, да и сам он чувствует себя не лучшим образом:

— Слез не пускаю, но внутренне чувствую себя, конечно, отвратительно, — признался Деданин.

Судя по отзывам, бугульминцы откровенно сочувствуют Евгению Деданину и готовятся в случае чего грудью встать на его защиту. Сам потерпевший говорит, что ему сейчас вообще не до соцсетей и интернета.

— Самое главное, чтобы следствие разобралось, — отмечает собеседник издания и, сделав паузу, продолжает: — Там профессионалы своего дела, скорее всего, разберутся.

Сейчас, по его словам, он хочет, чтобы следствие побыстрее в этом разобралось, а его семья забыла эту ситуацию и начала жить дальше.

Напомним, что личности нападавших и убитых уже установлены. Ими оказались 38-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев из Самарской области. Кроме того, в Следкоме рассказали о задержании предполагаемого сообщника нападавших. Его личность пока не разглашается.