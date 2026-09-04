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Происшествия

Экс-глава Минцифры РФ Никифоров стал фигурантом уголовного дела Finiko

19:34, 04.09.2026

В деле речь идет о хищении 5 млрд рублей у 8 тыс. вкладчиков

Экс-глава Минцифры РФ Никифоров стал фигурантом уголовного дела Finiko
Фото: Реальное время

Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko. В деле речь идет о хищении 5 млрд рублей у 8 тыс. вкладчиков, пишет «Коммерсантъ».

Следователи МВД уже предъявили ему обвинение в организации ОПС и особо крупном мошенничестве. Правда, сделано это было заочно, поскольку экс-чиновник, который когда-то был самым молодым министром в истории России, находится за границей.

Ранее сообщалось, что в Москве арестован новый фигурант ОПС Finiko.

Никита Егоров

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