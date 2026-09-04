Экс-глава Минцифры РФ Никифоров стал фигурантом уголовного дела Finiko
В деле речь идет о хищении 5 млрд рублей у 8 тыс. вкладчиков
Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko. В деле речь идет о хищении 5 млрд рублей у 8 тыс. вкладчиков, пишет «Коммерсантъ».
Следователи МВД уже предъявили ему обвинение в организации ОПС и особо крупном мошенничестве. Правда, сделано это было заочно, поскольку экс-чиновник, который когда-то был самым молодым министром в истории России, находится за границей.
Ранее сообщалось, что в Москве арестован новый фигурант ОПС Finiko.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».