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В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты закрыты

06:51, 09.09.2026

На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности

В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты закрыты
Фото: скриншот приложения МЧС

В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Угроза атаки БПЛА введена в Альметьевске, Бугульме и Лениногорске. На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов.

скриншот приложения МЧС
Зульфат Шафигуллин

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