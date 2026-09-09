В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты закрыты
На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности
В трех городах Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Угроза атаки БПЛА введена в Альметьевске, Бугульме и Лениногорске. На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов.
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