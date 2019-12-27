Председатель казанского суда отказался судить братьев Заляловых

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Самоотвод на процессе экс-начальника подразделения БОП МВД Татарстана Ильнара Залялова и его брата Динара взял сегодня судья и председатель Кировского райсуда Казани Сергей Степанов. Свое решение он мотивировал личным знакомством с подсудимым и свидетелями по делу, а также осведомленностью с деталями предварительного расследования.



Степанов напомнил, что до февраля он занимал «руководящую должность в следственной части ГСУ МВД Татарстана», знаком с обвиняемым Ильнаром Заляловым, подчиненные которого занимались оперативным сопровождением расследуемых в ГСУ дел.

Напомним, две недели назад Московский райсуд Казани также отказался рассматривать дело братьев Заляловых. Основанием стало само обвинение, согласно которому более тяжкое из инкриминируемых преступлений — взятка в 500 тысяч рублей — совершено на территории Кировского района, а менее тяжкое — мошенничество на 25 млн рублей — в Московском районе.



Новый судья по данному делу пока не определен.