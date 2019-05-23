«Адмиральский» приговор: «Суд считает невозможным назначение иного наказания»

85 лет лишения свободы получили 12 осужденных по делу об огненной трагедии в казанском ТЦ

Фото: Максим Платонов

Кульминацией трагедии в казанском ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек, стал сегодняшний приговор по этому делу. Все 12 подсудимых отправлены в СИЗО. Минимальные сроки в 4,5 года получили экс-пристав Сафина и прораб рабочих Халиков, максимальный — 13 лет колонии — назначен гендиректору фирмы-арендатора Гахраманову. Из оглашенного судом выяснилось — часть потерпевших получила травмы, спасая из «Адмирала» свой товар и падая вместе с ним, ну а «самые правдивые показания» и обвиняемые, и свидетели давали не Фемиде, а следователям. Детали — в материале «Реального времени».

1. 15 часов на приговор



Судебный процесс шел больше двух лет, на оглашение приговора ушло 15 часов в течение трех дней. С каждым из них напряжение в зале нарастало. Как и количество дежурящих на процессе сотрудников ОМОНа.

На финал часть подсудимых пришла с вещами, полагая, что домой не вернется. Часть вещей экс-начальника отдела УФССП Жанны Алпаровой конвой отказался принимать — в том числе растворимый суп и книги, их после приговора забрала адвокат осужденной.

Ни один из потерпевших не выстоял приговор от начала до конца. После нескольких часов они покидали зал. У подсудимых такой возможности не было. Еще в первый день они предусмотрительно развернули скамьи на 180 градусов и получили возможность слегка опираться и присаживаться на спинку, ведь уже через несколько часов стояния ноги начали болеть. Стойко держалась все три дня и гособвинитель, зампрокурора Ново-Савиновского района Анастасия Селиваненко. Право сидеть во время приговора получила лишь журналист информагентства, которой скоро предстоит декретный отпуск.

2. Оправдание по четырем статьям

Еще до оглашения приговора суд вынес постановление о частичном прекращении уголовного преследования четырех фигурантов. С них сняли обвинения в злоупотреблениях должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и признали право на реабилитацию. Такая «амнистия» вышла представителю собственника здания — гендиректору ЗАО «УК «АС Менеджмент» Роберту Хайруллину и руководителям фирмы-арендатора ООО «Заря» — гендиректору Гусейну Гахраманову, его замам Гульгусейну Наджафову и Николаю Каекину.

Также суд согласился с позицией гособвинения и прекратил преследование по излишне вмененным эпизодам Гахраманова о подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ст. 33 ч. 4 — ст. 286 ч. 3 п. «в»). Адвокаты обвиняемых пояснили — данное решение сродни оправдательному приговору.

Сегодня дошло и до оправдания. Суд фактически признал незаконным уголовное преследование «правой руки» олигарха Алексея Семина по статье о подделке справки 2010 года начальника отдела кадастровой деятельности «БТИ» Фахреева. Согласно приговору, в деле имеется поддельный документ об увеличении площади в связи с перепланировкой здания будущего ТЦ, и есть основания считать о заинтересованности Хайруллина в этой бумаге. Вот только «суду не представлено доказательств того, что подделка была произведена именно Хайруллиным». В материалах следствия почему-то нет экспертизы сопоставления подписи Фахреева с почерком Хайруллина.

Также сегодня оправдали Каекина и Наджафова по ч. 3 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение смерти двум и более лицам и крупного ущерба. Суд пришел к выводу, что данными действиями в «Адмирале» руководил директор Гахраманов.

3. Гидранты без воды и 11 млн затрат МЧС

В оглашенном постановлении судья напомнил — в результате пожара и обрушения конструкций в ТЦ «Адмирал» 11 марта погибли 19 человек, статус пострадавших получил 61 человек, потерпевших 703.

Сгоревший товар предпринимателей потянул на 1,5 млрд рублей ущерба. Финансовые затраты МЧС на ликвидацию и устранение последствий ЧП — еще на 11 млн рублей. Фактический объем затрат ООО «Заря» и ЗАО «УК «АС Менеджмент» по устранению последствий оценен в 64,6 млн рублей.

По официальным данным, участие в тушении принимали 1 051 человек. Но с задачей не справились. В приговоре судья цитировал показания сотрудников МЧС — пожарные гидранты у ближайших жилых домов «были заморожены», а в доступных — «не было давления». Пришлось вызывать пожарный поезд, а позже и вертолет. Задним числом свидетели вспоминали — на заводе «Серп и Молот» на такой случай имелись специальные резервуары с водой, но когда корпуса завода перепрофилировали под торговлю — резервуары отключили.

4. Виновники пожара сбежали

Судом установлены непосредственные виновники пожара — строители-«шабашники», не обученные технике пожарной безопасности и работе с газовым оборудованием. Руководил ими прораб Альберт Халиков, ранее получавший подряды на ремонт в здании ТЦ «Адмирал». Повторный вызов поступил от замдиректора ООО «Заря» Динара Залялова (ныне обвиняемого в коррупции брата экс-начальника отдела БОП МВД по РТ) — в пристрое протекала крыша, которую «шабашники» решили перекрыть плитами текнониколя, нагревая их газовой горелкой. Нагрев обернулся тем, что вспыхнул утеплитель, потушить возгорание рабочие не смогли и просто скрылись с места происшествия.

Быстрому распространению огня способствовала экономия на материалах — на концах сборных сендвич-панелей отсутствовала металлическая защита, на плитах перекрытия и иных конструкциях — защитный противопожарный слой. Пристрой и основное здание не были разделены на пожарные отсеки. Автоматическая система тушения в здании была неисправна.

5. Случайных жертв в «Адмирале» не было

Судебное следствие показало — все 19 погибших на пожаре оказались в здании не случайно. 12 из них приехали в здание, когда узнали о пожаре. Подполковник МЧС Сергей Костин получил сигнал о ЧП, находясь в Иннополисе, и прибыл по долгу службы. Остальные помогали родным и знакомым спасать товар. По данным экспертиз, причиной их смерти стал не сам огонь, а тяжелые травмы в результате обрушения конструкций.

Двое пропавших без вести на том пожаре — продавец Людмила Зубрилова и помогавший сестре-предпринимателю Марат Гумеров — признаны жертвами «Адмирала» решением суда. Их останков на месте эксперты не нашли, но установили — в некоторых участках здания температура была как в крематории.

Среди выживших на пожаре было несколько человек, которые пострадали из-за собственного рвения. «Вынося товар, несколько раз падала на пол, получила ушибы, отравилась продуктами горения», — зачитывал показания одной потерпевшей судья. Другая признавалась: «О пожаре узнала от покупателя, вытаскивая товар, упала и получила травму». Таких падений было еще несколько. Причем большинство торговцев уверяли — о ЧП в здании их никто не извещал, но были и те, кто говорил — предупредили о пожаре с помощью рупора, но поскольку огня в зале не было, спасали не жизнь, а товар.

6. Показания Алпаровой в суде в приговор не вошли?

Показания свидетелей и обвиняемых судья оглашал выборочно. Он указал в приговоре — подсудимая экс-начальник отдела УФССП по РТ Жанна Алпарова «от дачи показаний отказалась», тогда как присутствующие на процессе прекрасно слышали ее подробные показания по существу дела. «Суд критически относится к позиции Алпаровой», — прозвучало в мотивировочной части решения с указанием — в основу приговора положены ее первоначальные признательные показания. А еще первичные показания Гахраманова, что именно с этим начальником отдела он познакомился в 2013 году. Словам Гахраманова, что тогда он перепутал Алпарову с ее коллегой Минуллиной, суд не поверил.

Отверг судья Сабитов и показания бывших коллег и подчиненных экс-начальника отдела приставов, которые шли вразрез с линией обвинения. По мнению суда, свидетели хотели «помочь подсудимой избежать уголовной ответственности». Оценка заявлений тех же свидетелей о давлении в ходе предварительного следствия в приговоре не прозвучала.

Напомним, именно защита Алпаровой в финальной стадии судебного следствия весьма жестко требовала отвода председательствующего, выражая мнения, что нарушен принцип презумпции невиновности, и судья работает на команду гособвинителей. Это ходатайство было поддержано большинством подсудимых и адвокатов, Сабитов оснований для своего отвода не нашел. На старте процесса он отклонил схожее ходатайство защиты руководства «Зари», заявленное после отказа в предоставлении услуг переводчика с азербайджанского.

В приговоре судья уточнил — «Наджафов отказался от дачи показаний» и «в переводчике не нуждался», потому что «ранее неоднократно давал подробные показания на русском языке».

7. Мать в СИЗО, детей — опеке

Вину всех 12-ти фигурантов дела судья счел доказанной. Сослался на общественную опасность преступлений и резюмировал: «Суд считает невозможным назначение подсудимым иного наказания, чем реальное лишение свободы».

В части наказания для экс-приставов и четырех рабочих председательствующий полностью согласился со стороной обвинения — дал 7 лет колонии общего режима Алпаровой (за превышение полномочий), по 4,5 года ее бывшей подчиненной Сафиной (за превышение и служебный подлог) и прорабу Альберту Халикову, а также по 6,5 года — Фердинату Ульданову, Ниязу и Наилю Габдулхаевым. Их приятель Фанис Мухаметханов получил 6 лет, что на 1,5 года больше, чем просил прокурор.

Отметим, что прораб и рабочие осуждены за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Судья потребовал заключить фигурантов под стражу в зале суда. При этом огласил определение о будущем трех несовершеннолетних детей разведенной Алпаровой. Заняться их судьбой и поиском ближайших родственников судья Феликс Сабитов поручил органам опеки. Представителей которой в зале не было. Так что осталось неясным, кто и когда займется решением данного вопроса.

Адвокат осужденной Яна Ковалева обратила внимание — суд никак не мотивировал, по какой причине решил, что мать троих детей не заслуживает отсрочки исполнения приговора. Такую отсрочку до достижения детьми 14 лет в свое время получила хозяйка казанского бара «Лепрекон» Роза Фарукшина, где сгорели четыре человека. За решетку это дама так и не попала — амнистировали.

8. 29 лет для руководства «Зари»

13 лет в колонии предстоит провести Гусейну Гахраманову, его отца и зама Гюльгусейна Наджафова суд наказал мягче — 9 лет и 6 месяцев. 7 лет по приговору получил зам по безопасности Николай Каекин. При этом Каекин и Наджафов осуждены лишь по части 3 статьи 238 УК РФ (проведение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей с тяжкими последствиями).

Действия Гахраманова суд квалифицировал по той же 238-й и еще трем статьям — злостное неисполнение решения суда (ст. 315 УК РФ), нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК), уклонение от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199). За сроком давности суд освободил его от наказания за налоги и не исполненное решение Кировского райсуда Казани 2013 года об устранении нарушений пожарной безопасности в «Адмирале».

Любопытно, что суд не согласился с позицией обвинения в части размера не уплаченных налогов, сократив их размер до 7 млн рублей.

9. Почти «десятка» за «получение прибыли любой ценой»

За решетку сегодня был отправлен и топ-менеджер ASG. Гендиректор ЗАО «УК «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин, несмотря на частичное оправдание, получил 9,5 года колонии за проведение в сговоре с руководством «Зари» работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отверг суд позицию Хайруллина, что тот не причастен к преступлению и за безопасность здания целиком отвечал его арендатор. Согласно приговору, представитель собственника объекта не мог не знать о реальной опасности здания и пристроя, однако не истребовал у «Зари» проекты работ и не контролировал их исполнение.

— Суд приходит к выводу, что Хайруллина, как руководителя ЗАО «УК «АС Менеджмент», интересовало лишь получение прибыли любой ценой. <...> остальное ему было безразлично, — припечатал председательствующий.

Защитник осужденного Рамиль Ахметгалиев заявил «Реальному времени» о необоснованности приговора, и напомнил — судебное следствие лишь подтвердило — претензии к работе ТЦ по санитарной и пожарной части возникали и до марта 2015 года, однако контролирующие органы ни разу не привлекали за это компанию-арендодателя. Пока «Адмирал» не сгорел.

Напомним, все предъявленные Хайруллину обвинения в свое время были сняты с олигарха Алексея Семина.

10. Массовые отказы от исков и «иные виновники»

К 5 годам колонии приговорили инспектора Госстройнадзора РТ Галию Исаеву. Ее действия суд переквалифицировал с превышения полномочий на преступную халатность (ст. 293 УК РФ). «В судебном заседании установлено — в здании фактически была проведена реконструкция, в результате чего оно было приспособлено под торговый комплекс», — констатировал судья. Согласно приговору, у Исаевой была возможность выявить нарушения и действовать, но она этого не сделала.

Напомним, сама Исаева не раз заявляла, что была лишь привлеченным специалистом, а все полномочия были у проводивших проверку в «Адмирале» прокуроров. Тем же прокурорам на суде не раз поминали отзыв иска о приостановке деятельности ТЦ в 2013 году, полагая, что именно это решение куда весомей действий приставов и инспектора ГСН. Немало вопросов в процессе вызывали действия огнеборцев и полицейских на месте ЧП.

Сабитов в приговоре упомянул позицию защиты о том, что в причинах и тяжких последствиях пожара есть доля вины иных лиц. Но подчеркнул — дело рассматривается судом в объеме предъявленного обвинения и «непривлечение к ответственности иных лиц никоим образом не может повлиять на доказанность вины подсудимых по данному делу». По мнению председательствующего, отказ фигурантов признавать вину является реализацией их права на защиту.

Суд отказал в удовлетворении гражданских исков тех потерпевших, которые ни разу не явились в суд, и тех, что отказались от судебных исков.