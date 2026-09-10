В Москве пресекли украинские теракты против британского посла

В Москве задержали сотрудника охраны британского посольства, который собирал сведения о дипломатах с целью подготовки диверсионно-террористических актов

В ФСБ сообщили о задержании сотрудника охраны британского посольства в Москве. Он передавал Украине сведения о дипломатах с целью подготовки диверсионно-террористических актов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По информации спецслужбы, мужчина собирал в том числе «установочные и фотографические данные, информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях». Делал он это по заданию СБУ.

Украина собиралась использовать полученную информацию в целях подготовки и реализации диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны. Это планировалось «для втягивания Великобритании в непосредственный вооруженный конфликт с Российской Федерацией, обеспечения дополнительных поставок Лондоном на Украину вооружений и военной техники, усиления санкционного давления на Россию», заявили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), в настоящее время ведется предварительное расследование.

Напомним, в августе сорудники ФСБ задержали иностранца, который пытался запустить на железнодорожном вокзале в Москве дрон для поиска цистерн с нефтепродуктами.



Галия Гарифуллина