Песошин провел заседание оперштаба в связи с ЧП в Нижнекамске
Глава правительства Татарстана посетил промзону и жилой дом в Нижнекамске, поврежденных при атаке дронами
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин по поручению Раиса республики Рустама Минниханова посетил промзону и жилой дом в Нижнекамске, поврежденный в результате атаки БПЛА. После осмотра глава татарстанского правительства провел заседание оперштаба, сообщила пресс-служба руководителя республики.
На данный момент пострадавшими значатся 14 человек, трое находятся в больнице, остальные получают помощь амбулаторно. Двое в результате ЧП погибли.
Жители поврежденного дома находятся в пункте временного размещения. Им созданы необходимые условия. Часть жильцов размещены у родственников. 5 семей, нуждающихся в жилье, будут заселены в детский лагерь Камский Артек.
— По поручению Рустама Минниханова поврежденный жилой дом будет оперативно обследован и приняты необходимые меры для его восстановления, чтобы жители могли как можно скорее вернуться домой, — говорится в сообщении.
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