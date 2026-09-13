Песошин провел заседание оперштаба в связи с ЧП в Нижнекамске

Глава правительства Татарстана посетил промзону и жилой дом в Нижнекамске, поврежденных при атаке дронами

Фото: пресс-служба раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин по поручению Раиса республики Рустама Минниханова посетил промзону и жилой дом в Нижнекамске, поврежденный в результате атаки БПЛА. После осмотра глава татарстанского правительства провел заседание оперштаба, сообщила пресс-служба руководителя республики.

На данный момент пострадавшими значатся 14 человек, трое находятся в больнице, остальные получают помощь амбулаторно. Двое в результате ЧП погибли.

пресс-служба раиса РТ

Жители поврежденного дома находятся в пункте временного размещения. Им созданы необходимые условия. Часть жильцов размещены у родственников. 5 семей, нуждающихся в жилье, будут заселены в детский лагерь Камский Артек.

— По поручению Рустама Минниханова поврежденный жилой дом будет оперативно обследован и приняты необходимые меры для его восстановления, чтобы жители могли как можно скорее вернуться домой, — говорится в сообщении.

Никита Егоров