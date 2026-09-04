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Происшествия

Зеленский: в главном здании СБУ в центре Киева произошел взрыв

16:34, 04.09.2026

Над зданием поднимается густой дым

Зеленский: в главном здании СБУ в центре Киева произошел взрыв
Фото: скриншот видео reuters.com

В главном офисе Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева произошел взрыв, сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, инцидент произошел в непосредственной близости от кабинета главы СБУ Александра Поклада. Он отметил, что уже успел связаться с Покладом после взрыва.

Украинские СМИ публикуют фотографии с места события, на которых видно, что над зданием поднимается густой дым.

Ранее в ИКАО ответили на угрозы власти Украины в отношении гражданской авиации России.

Никита Егоров

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