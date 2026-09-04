Зеленский: в главном здании СБУ в центре Киева произошел взрыв

Над зданием поднимается густой дым

В главном офисе Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева произошел взрыв, сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, инцидент произошел в непосредственной близости от кабинета главы СБУ Александра Поклада. Он отметил, что уже успел связаться с Покладом после взрыва.

Украинские СМИ публикуют фотографии с места события, на которых видно, что над зданием поднимается густой дым.



Ранее в ИКАО ответили на угрозы власти Украины в отношении гражданской авиации России.

Никита Егоров