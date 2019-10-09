Дело главного педагога Казани: дистанционное увольнение, новое обвинение во взятке и адвокаты-следователи

Суд отправил экс-главу управления образования под домашний арест, вину во взятках он не признает

Фото: Ирина Плотникова

Обвинил подчиненную в оговоре, выразил надежду на скорую реабилитацию и получил свободу в зале суда сегодня экс-глава управления образования Казани Ильнар Хидиятов. За сутки дело о предполагаемых взятках чиновника выросло до 1,5 млн рублей. Следователи считают — кроме как за металлодетекторы, откаты он получил и за поставки холодильников в детсады и школы, и ведут разработку еще трех схожих историй. Детали — в материале «Реального времени».

Почем холодильники для детсада?



Перед судом Ильнар Хидиятов предстал в статусе временно безработного отца троих детей и обвиняемого в получении двух взяток. К эпизоду отката 800 тысяч рублей за поставку металлодетекторов на 8,2 млн рублей без торгов в 120 школ Казани добавился новый. Как утверждают источники «Реального времени», в новом эпизоде фигурирует та же коммерческая фирма «Новотех», что поставляла детекторы.

В 2016 году «Новотех» обеспечил холодильниками 158 детсадов и 117 школ Казани — на 7 млн рублей и без торгов. По версии следователей, за договоры поставки с каждой школой представитель поставщика Анвар Мурсюкаев передал при посредничестве начальника планово-экономического отдела управления образования Лилии Гузаировой откат в размере 700 тысяч рублей для замначальника управления Хидиятова.

Сегодня на заседании суда следователь третьего отдела Следкома по РТ Наиля Валиуллина сообщила — возможно появление еще трех эпизодов

Та же схема, как считают силовики, применялась и в истории с металлодетекторами. Предполагаемый взяткодатель Мурсюкаев с 4 октября 2019-го под арестом, Гузаирова — под подпиской. Сегодня на заседании суда следователь третьего отдела Следкома по РТ Наиля Валиуллина сообщила — возможно появление еще трех эпизодов. Напомним, первоначально по эпизоду с металлодетекторами уголовное дело было возбуждено о халатности чиновников и мошенничестве неустановленных лиц, что «наварили» 4,5 млн рублей на поставке более дешевого товара.

Валиуллина просила ареста для обвиняемого Ильнара Хидиятова, утверждая, что тот после возбуждения уголовного дела скрывался от органов следствия, в то время как дочери Гузаировой поступили угрозы, адресованные ее матери.

Помощник прокурора Ново-Савиновского района Казани Маргарита Сергеева ходатайство Следкома поддержала.

Версия Хидиятова: «Это психологическое давление, чтобы я признал то, чего не делал»

Вину Ильнар Хидиятов не признает. «Считаю, что против меня идет оговор со стороны одного человека, который пытается таким образом избежать ответственности», — пояснил он на вопрос судьи Розалии Сылки. Со слов обвиняемого, о претензиях в свой адрес он узнал из сообщений СМИ 5 октября и ни от кого не скрывался.

Вину Ильнар Хидиятов не признает

— Никаких правонарушений я не совершал. Официально находился в служебной командировке. Об этом все знали, и жена, и на работе. При желании [следователи] могли выяснить. Но меня никто не искал — ни домой, ни на работу не приходили, на телефон звонков не поступало, — рассказывает дипломированный учитель и экономист.

29 сентября начальство отправило Хидиятова в Москву — поддержать представителя Татарстана, вышедшего в финал конкурса «Учитель года». Однако, если верить обвиняемому, уже на следующий день он по факсу отправил в Казань заявление об увольнении по собственному желанию. Но продолжил исполнять обязанности начальника управления вплоть до возвращения в Казань утром 5 октября.

«Официально с приказом об увольнении меня никто так и не ознакомил», — рассказал он в разговоре с журналистами. Однако на заседании суда сообщил — именно 5 октября, в субботу, у него сменился номер телефона, поскольку пришлось сдать служебную сим-карту. О причинах внезапного желания оставить службу Хидиятов говорить отказался. Технически дистанционное увольнение произошло за 2 дня до возбуждения уголовного дела против чиновника.

Со слов Хидиятова, уже 5 октября, прочитав о своем уголовном деле, он связался с адвокатом и составил обращение в адрес следствия, в котором сообщил свой номер телефона и выразил готовность прибыть для следственных действий. Что и подтвердил, когда в понедельник, 7 октября, пришел в Следком. Следователь этот приход осветила иначе. Она уверяет — Хидиятова искали оперативники, 7 октября нашли дома и сопроводили на допрос.

«Я думаю, это психологическое давление, чтобы я признал то, чего не делал», — рассуждал в суде обвиняемый. Говорил, что по первому требованию готов сдать загранпаспорт, скрываться не собирается.



На вопрос «Реального времени» об отсутствии торгов на закупку металлодетекторов и холодильников Хидиятов в перерыве заседания заявил: «Это решение самих образовательных учреждений. Средства им были выделены, они закупали самостоятельно». Почему все выбрали одного-единственного поставщика? «Вопрос не ко мне», — считает Ильнар Рузалович. Не признает он претензий и в части исправности рамок, одна из которых в мае проворонила ученика с пистолетом и ножом в гимназии №7.

— Если где-то они [рамки] не работают — это обязанность руководителей учреждений обеспечить их работоспособность. Я не могу ездить по каждому учреждению, по отдельности и обеспечивать работоспособность того или иного оборудования, — комментирует ситуацию педагог-чиновник со стажем.

На сайте исполкома Казани опубликованы сведения о доходах и имуществе теперь уже бывшего чиновника за 2016—2018 годы. Хидиятова отличает стабильность — в его собственности все эти годы числятся четверть доли в квартире площадью 126 «квадратов» и легковой автомобиль KIA SLS (Sportage). Никаких новых объектов не появилось ни у супруги, ни у двух несовершеннолетних дочек и сына. Менялся лишь размер доходов — с 818 тысяч в 2016-м (тогда Хидиятов был замначальника управления образования) до 1 млн 131 тысячи рублей в 2018-м. К слову, в последний отчетный период супруга чиновника заработала больше него на 350 тысяч.

Сегодня в суде Хидиятова представлял Айрат Уразманов, экс-руководитель второго отдела Следкома по РТ

Главного педагога защищают бывшие следователи

По данным «Реального времени», к своей защите Хидиятов подключил двух бывших следователей. Сегодня в суде его представлял Айрат Уразманов, экс-руководитель второго отдела Следкома по РТ. В числе клиентов этого адвоката — счастливо избежавшие судимости бывший предправления «ИнтехБанка» Марсель Зарипов и подрядчик Госжилфонда Зявдат Камалов.

Второй защитник главного педагога Казани в суде не присутствовал в связи с командировкой. С 2010 по 2016 год Феликс Гиниев работал в Главном следственном управлении МВД по Татарстану. Сначала занимался раскрытием налоговых преступлений, затем расследованием криминальных банкротств и рейдерства, за год до ухода со службы занял пост замначальника отдела по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации и финансово-кредитных учреждений.

Именно Гиниев в ранге следователя в 2014 году приглашал погорельцев рынка «Новая Тура» для ознакомления с материалами приостановленного дела о пожаре. Впрочем, потерпевших то приглашение лишь насторожило. Они были недовольны, что до них не довели результатов экспертизы, не указавшей на виновных.

Помощник прокурора Ново-Савиновского района Казани Маргарита Сергеева ходатайство Следкома поддержала

Результатом расследования станет реабилитация Хидиятова?

Адвокат Уразманов построил защиту своего клиента на двух ключевых моментах — он настаивал, что в 2016 году замначальника управления образования Хидиятов не являлся должностным лицом, а значит, не может быть субъектом такого преступления, как взятка. Кроме того, защитник считает, что одни показания подозреваемой Гузаировой стоят мало ввиду ее заинтересованности в освобождении от уголовной ответственности.

— Следствием нагнетается обстановка — что Хидиятов совершил коррупционное преступление, в крупном размере, являясь должностным лицом. Развивается информационная атака, чтобы изолировать его и затем оказывать влияние с целью получения нужных следствию показаний, — заявил суду Айрат Уразманов.

Он просил отказать в ходатайстве Следкома, предлагая отпустить Хидиятова либо избрать ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

— Защита полностью уверена — результатом данного расследования в отношении Хидиятова станет его реабилитация. А использовать заключение под стражу как инструмент давления — думаю, к хорошему это не приведет. Следствие должно вестись исходя из объективных данных, а не данных, полученных за решеткой, — рассуждал адвокат со знанием дела.

Выслушав мнение сторон, судья Розалия Сылка провела в совещательной комнате больше получаса и отказалась заключать Хидиятова в СИЗО. В своем постановлении она отметила — следствие не обосновало невозможность избрания более мягкой меры пресечения, а часть его доводов основана на предположениях.

Судья провела в совещательной комнате больше получаса и отказалась заключать Хидиятова в СИЗО

«Достоверных данных о реальном намерении Хидиятова скрыться, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей нет», — указала судья. А еще отметила, что ссылка на ряд показаний свидетелей «является формальной и не содержит информации о причастности Хидиятова к преступлению». Впрочем, далее Розалия Сылка постановила — отправить обвиняемого под домашний арест. Выйдя из стеклянного «аквариума» тот заявил журналистам — будет добиваться полного оправдания.