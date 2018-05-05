Даутова Евгения Валентиновна

Общая информация

Родилась 27 июня 1957 года в с. Ям-Посад Чувашской АССР.

Образование:



1979 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова ( специальность «прикладная математика» )

Трудовая деятельность:



1979 — 1984 гг.- инженер Казанского государственного научно-исследовательского и проектного института по внедрению вычислительной техники в народном хозяйстве.

1984 — 1987 гг. — старший инженер, старший научный сотрудник Государственного комитета по делам строительства СССР НИ Институт экономики строительства (Казань).

1987 — 1990 гг. — старший инженер, инженер-программист второй категории Казанского отделения Института электронных управляющих машин.

1990 год — системный программист совместного советско-швейцарского предприятия «АСКАД».

1990 — 1992 гг. — программист фирмы «Развитие».

1992 год — специалист отдела ценных бумаг Волжско-Камской биржи.

1992 — 1993 гг. — ведущий специалист Волжского информационного центра «Информ – ВЭС».

1993 год — заместитель генерального директора акционерного страхового общества «Промышленная страховая компания».

1993 — 1996 гг. — ведущий экономист отдела ценных бумаг и коммерческой деятельности Татарского регионального отделения Россельхозбанка, начальник отдела маркетинга и перспектив развития Татарского регионального отделения Агропромбанка.

1996 — 1998 гг. — заместитель председателя правления Интехбанка.

1998 год — советник министра экономики и промышленности РТ.

С декабря 1998 года – председатель правления ОАО «Акционерный коммерческий банк „Спурт“.

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